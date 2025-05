Notte di fuoco a Vittoria, 23enne ai domiciliari

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria per aver incendiato un’autovettura, in un atto di violenza premeditata. Il provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa, arriva al termine di un’indagine che ha permesso di ricostruire nei dettagli quanto avvenuto.

I fatti risalgono allo scorso 18 marzo. In piena notte, in via Cristoforo Colombo, una Volkswagen Golf di proprietà di un cittadino tunisino è stata avvolta dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. L’incendio, che ha completamente distrutto il veicolo, non è stato però un atto accidentale: era il culmine di un’escalation violenta iniziata il giorno precedente, quando la stessa vettura era stata danneggiata con un oggetto acuminato e un grosso coltello.

