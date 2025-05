Una lunga tavolata sul ponte Vecchio e il profumo della scaccia nell’aria: Ragusa si riscopre comunità

Una lunga tavolata condivisa, il profumo della scaccia co pummaroru e cosacavadu, il suono delle risate e il calore di una comunità che si ritrova a tavola. È questa l’immagine che resterà più impressa della prima giornata della terza tappa di Enjoy Barocco Food Fest – La Tradizione a Tavola, andata in scena a ieri a Ragusa. Oggi pomeriggio e stasera si replica.

Le degustazioni sociali lungo il Ponte Vecchio sono state il vero cuore pulsante dell’evento: una scelta simbolica e scenografica, che ha trasformato un luogo di passaggio in uno spazio di incontro e condivisione. Cittadini, famiglie e turisti si sono seduti fianco a fianco per gustare piatti tipici preparati con prodotti locali di eccellenza, riscoprendo il valore della lentezza e del convivio.

La scaccia ragusana, i mucatoli, lo sfuogghiu, i formaggi e gli ortaggi di stagione hanno fatto da protagonisti, raccontando – morso dopo morso – la storia di un territorio che fa del cibo il suo biglietto da visita più autentico.

Il successo delle degustazioni è anche il successo di un format, quello di Enjoy Barocco Food Fest, che riesce a coniugare promozione territoriale, turismo enogastronomico e valorizzazione culturale. Un ponte – letteralmente – tra passato e presente, tra gusto e comunità.

Il resto del Food Fest

Oltre alle degustazioni, anche gli altri appuntamenti hanno registrato una grande partecipazione: la mostra mercato dei produttori locali, i laboratori “Mani in pasta” sulla scaccia ragusana guidato dalla foodblogger Barbara Conti, i cooking show con Le Ricette di Luisa e Fantasia in Cucina, fino allo spettacolo dell’opera dei pupi che ha incantato grandi e piccoli. L’evento è promosso dal GAL Terra Barocca in sinergia con i 5 Comuni che fanno parte della destinazione turistica unica Enjoy Barocco.

Un evento che ha fatto bene al cuore (e al palato) della città. E che conferma, ancora una volta, come il cibo possa essere strumento di racconto, identità e bellezza.

© Riproduzione riservata