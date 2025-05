Tra scale e sapori: la colazione che ti fa riscoprire il tempo e il piacere della pausa

C’è un angolo di Ragusa dove il tempo rallenta, il caffè ha un altro sapore e lo sguardo si perde tra tetti, pietra e cielo. È qui, lungo le Scale del Gusto, che ormai da qualche settimana la colazione si trasforma in un piccolo rito: lento, consapevole, da assaporare.

Non è solo una pausa. I tavolini si affacciano sul paesaggio che collega Ragusa superiore a Ibla, e mentre il sole gioca con le facciate barocche delle chiese e dei loro campanili mentre il profumo dei cornetti appena sfornati si mescola all’aria fresca del mattino. Così la colazione diventa il momento più autentico della giornata.

Che sia dolce o salata, ogni proposta è pensata per chi vuole concedersi una pausa vera: tra cornetti, cannoli appena riempiti, torte artigianali, caffè, thè, succhi, focacce farcite, formaggi locali e marmellate. Non esistono regole: si può mescolare tutto, provare accostamenti nuovi, e soprattutto sedersi e godersela.

È un luogo che parla soprattutto ai turisti in cammino, quelli che salgono o scendono tra Ragusa e Ibla, affascinati dalla bellezza del percorso, ma anche desiderosi di trovare un punto dove fermarsi, orientarsi, osservare. Qui, le Scale del Gusto diventano un punto di riferimento, una bussola fatta di profumi e sapori, dove chi è in viaggio si sente per un attimo a casa.

“Non è solo colazione”, dice un avventore, “è un modo per iniziare la giornata con calma, per ascoltare la città che inizia i suoi movimenti, per guardare il panorama con un cornetto in mano e il cuore leggero”. Il ristorante che è, come dice lo slogan, “cucina-salotto-bottega”, e che naturalmente a pranzo e cena propone il suo menù con piatti che affondano nella tradizione, dando anche spazio, nel tardo pomeriggio, agli aperitivi con vista, da qualche settimana ha attivato il servizio colazione, pensato per i ragusani che vogliono prendersi del tempo ma anche per i turisti, sia quelli di passaggio che quelli che temporaneamente sono ospiti nelle strutture turistiche vicine al locale stesso. (prenotazioni al numero 351 589 2869 o su www.scaledelgusto.it)

Stop a ritmi serrati e colazioni al volo! Con Scale del Gusto, Ragusa risponde con lentezza e bellezza. E lo fa nel cuore di uno dei percorsi più suggestivi della città, regalando anche agli avventori ragusani una pausa finalmente ritrovata.

© Riproduzione riservata