Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Modica alle prese con un problema tutt’altro che secondario in queste giornate di caldo intenso. L’impianto di climatizzazione non sta funzionando correttamente e nelle stanze di degenza i pazienti ricoverati stanno vivendo ore di forte disagio, con temperature elevate che rendono ancora più difficile la permanenza in ospedale. La situazione […]
Donnalucata, centra due auto parcheggiate e va via: identificata dai carabinieri
10 Ago 2026 10:15
Sarebbe una donna di origini italiane residente a Malta la protagonista che carambola provocata ieri sul lungomare di ponente a Donnalucata, in prossimità dell’area living della Riviera di ponente. Una donna che, a bordo della sua autovettura, avrebbe investito e danneggiato, nella carrozzeria, due auto che si trovavano in sosta sulla strada. La protagonista, dopo l’incidente si sarebbe allontanata senza dare alcuna spiegazione e soprattutto senza farsi identificare. La denuncia, presentata ai carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” dai proprietari delle due autovetture coinvolte nell’incidente, avrebbe portato alla identificazione della donna.
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