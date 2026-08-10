Donnalucata, centra due auto parcheggiate e va via: identificata dai carabinieri

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sarebbe una donna di origini italiane residente a Malta la protagonista che carambola provocata ieri sul lungomare di ponente a Donnalucata, in prossimità dell’area living della Riviera di ponente. Una donna che, a bordo della sua autovettura, avrebbe investito e danneggiato, nella carrozzeria, due auto che si trovavano in sosta sulla strada. La protagonista, dopo l’incidente si sarebbe allontanata senza dare alcuna spiegazione e soprattutto senza farsi identificare. La denuncia, presentata ai carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” dai proprietari delle due autovetture coinvolte nell’incidente, avrebbe portato alla identificazione della donna.

© Riproduzione riservata