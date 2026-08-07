Un gesto di grande generosità ha consentito, nei giorni scorsi, di effettuare un prelievo di fegato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Il donatore, un giovane di 33 anni, aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione degli organi. Dopo l’accertamento di morte cerebrale e nel pieno rispetto delle procedure previste, è stata attivata la complessa […]
Auto si ribalta nei pressi di Baia Dorica: un ferito
07 Ago 2026 11:28
Un uomo è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo lo stradale Scoglitti – Gela, non lontano da Baia Dorica. Un’auto si è ribaltata e il suo conducente è rimasto ferito per fortuna in maniera lieve. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente: i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale.
Un altro incidente autonomo si era verificato ieri lungo la strada Scoglitti – Vittoria, con una sola auto coinvolta. Anche in questo caso due feriti lievi che sono stati medicati in ospedale.
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