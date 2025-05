Vandali con motorini nell’area giochi del Centro Diurno Minori. Identificati e multati

Vandalismi e accessi non autorizzati nell’area giochi adiacente al Centro Diurno per Minori, in via Libertà, a Comiso. Ieri pomeriggio, un gruppo di ragazzi con motorini sono entrati all’interno dello spazio dedicato ai bambini. Alcuni cittadini hanno segnalato l’accaduto ed è intervenuta la Polizia locale che ha fermato e identificato alcuni dei giovani coinvolti. Alcuni sono stati multati. Il Centro Diurno si trova nei pressi di via Rima, non distante dagli edifici scolastici del Liceo Carducci e della media Verga

“L’area è dotata di telecamere di videosorveglianza, e le immagini sono attualmente al vaglio per accertare eventuali atti vandalici – ha detto l’assessore Giovanni Assenza – In caso di conferma, si procederà con denuncia formale”. Assenza ha ribadito la “tolleranza zero verso chi danneggia o non rispetta i beni pubblici. L’area giochi è uno spazio pensato per i bambini, e deve rimanere un luogo sicuro e decoroso”. Per questo – ha aggiunto – è necessaria la collaborazione delle famiglie e dei cittadini “delle famiglie e di tutti i cittadini per educare al rispetto e alla responsabilità”.

Molti residenti della zona chiedono sicurezza e auspicano provvedimenti severi. “I bambini che vogliono andarci per giocare in serenità non possono farlo – scrive una donna sui social – perché hanno timore di questi ragazzini che vogliono fare gli adulti e pure bulli. Lasciate almeno questi spazi ai bambini”.

“Questo quartiere c’è bisogno di controlli costanti – aggiunge un altro – Attuate ora i dovuti provvedimenti da prendere. Ora che l’anno scolastico sta per concludersi c’è bisogno di più vigilanza e attenzione in tutti i luoghi di ritrovo dove gli adolescenti andranno a riunirsi per passare il tempo libero. Tutti noi che abitiamo in questi quartieri così movimentati abbiamo perso il lieto vivere della tranquillità e del silenzio. Mettete in atto i dovuti provvedimenti e non aspettiamo che succedano altri episodi magari con problemi e rischi di chi casualmente si trova lì semplicemente per puro caso. Abbiamo bisogno di spazi verdi e luoghi di ritrovo dove poter stare in santa pace”.

