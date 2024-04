“Oltre le mura di Dite – Storie di migranti in fuga dall’Africa”, il libro di Valentina Spata sarà presentato domenica a Ragusa

L’auditorium del Centro commerciale culturale di Ragusa, in via Giacomo Matteotti, ospiterà domenica 28 aprile, alle 18, la presentazione del libro “Oltre le mura di Dite – Storie di migranti in fuga dall’Africa” scritto da Valentina Spata ed edito da Pasquale Gnasso.

A metà strada tra l’inchiesta e la biografia di molti sopravvissuti, nel suo libro Valentina Spata presenta una narrazione diversa sul tema dell’immigrazione che ha creato un dibattito generale circa la gestione dei flussi migratori e l’effettiva capacità della società e delle istituzioni di far fronte a quella che viene presentata come una grande emergenza.

La dottoressa Spata – analista geopolitica del Medioriente e dell’Africa subsahariana, componente dell’equipe dell’Osservatorio Internazionale del Mediterraneo e del Terrorismo e collaboratore esterno delle Nazioni Unite – ha pubblicato questo volume in quanto spinta dalla necessità di dar voce alle storie e alle sofferenze di tante persone che nel corso degli anni ha conosciuto da operatore legale dell’Hotspot di Pozzallo. L’autrice del libro è stata insignita del premio internazionale Miriam Makeba che l’ha nominata madrina dei diritti umani in Africa subsahariana nel 2023.

Il libro ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quello del Vaticano a firma dell’assessore della Segreteria di Stato – Sezione italiana, mons. L. Roberto Cona; del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; da Al Marsed, rappresentante di Refugees of Libya; da Women’s international league for peace and freedom.

Durante il dibattito interverranno, da remoto, personalità delle Nazioni Unite, della Nato e dell’Ocse. Saranno presenti associazioni e rappresentanti di associazioni legate al tema. Sono invitate a partecipare tutte le istituzioni e la cittadinanza.



