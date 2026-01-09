Pozzallo celebra Giorgio La Pira nel 122° anniversario della nascita

Per ribadire l’attualità di Giorgio La Pira oggi, nel giorno del suo 122mo anniversario della nascita oggi a Pozzallo, sua città natale, è in programma un convegno con inizio alle 16,30 nella chiesa Madonna del Rosario. Papa Leone XIV, ai membri dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani ha ricordato che: “vi sia d’esempio il venerabile Giorgio La Pira, il quale, in un discorso ai Consiglieri comunali di Firenze, affermava: ‘Voi avete nei miei confronti un solo diritto: quello di negarmi la fiducia! Ma non avete il diritto di dirmi: Signor Sindaco, non si interessi delle creature senza lavoro (licenziati o disoccupati), senza casa (gli sfrattati), senza assistenza (i vecchi, i malati, i bambini). È mio dovere fondamentale. Se c’è uno che soffre, io ho un dovere preciso: intervenire in tutti i modi, con tutti gli accorgimenti che l’amore suggerisce e che la legge fornisce, perché quella sofferenza sia o diminuita o lenita. Altra norma di condotta per un sindaco in genere e per un sindaco cristiano in specie non c’è”.

Modera i lavori del convegno Lucia Trombadore. Interverranno il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, Franco Antoci, già presidente dell’ex provincia di Ragusa, Concetta Denaro, presidente diocesana di Azione Cattolica e Grazia Dormiente, presidente dell’associazione “Giorgio La Pira – spes contra spem”.

© Riproduzione riservata