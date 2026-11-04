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Pozzallo avrà una statua in bronzo di Giorgio La Pira: progetto da 60mila euro

Pozzallo avrà una statua in bronzo di Giorgio La Pira: progetto da 60mila euro

04 Nov 2026 11:12
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Pozzallo gli ha già dedicato il palazzo municipale. Adesso Giorgio La Pira, nato nella città marinara e poi sindaco di Firenze, avrà anche una statua in bronzo, davanti alla Chiesa Madre. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa ha approvato il progetto esecutivo: costa 59.999,56 euro e cambierà il volto della piazza che si apre accanto alla chiesa.

La statua di Giorgio La Pira sul sagrato della Chiesa Madre

L’intervento si chiama «Riqualificazione del sagrato della Chiesa Madre Madonna del Rosario». In concreto riguarda piazza San Pietro, adiacente alla chiesa, che verrà risistemata e ospiterà la statua commemorativa. Il progetto porta la firma dell’architetto Giorgio Belluardo.

Dei quasi 60mila euro, 49.871,87 servono per i lavori e 10.127,69 restano a disposizione dell’amministrazione per le spese accessorie. Il progetto ha superato la verifica e la validazione il 29 ottobre; ora gli uffici dovranno avviare le procedure per affidare i lavori.

Lo stesso fondo per altre due opere

Il denaro arriva dal Fondo per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, con il decreto n. 5548 del 31 dicembre 2025 che ha stilato l’elenco degli interventi finanziabili.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.