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Pozzallo avrà una statua in bronzo di Giorgio La Pira: progetto da 60mila euro
04 Nov 2026 11:12
Pozzallo gli ha già dedicato il palazzo municipale. Adesso Giorgio La Pira, nato nella città marinara e poi sindaco di Firenze, avrà anche una statua in bronzo, davanti alla Chiesa Madre. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa ha approvato il progetto esecutivo: costa 59.999,56 euro e cambierà il volto della piazza che si apre accanto alla chiesa.
La statua di Giorgio La Pira sul sagrato della Chiesa Madre
L’intervento si chiama «Riqualificazione del sagrato della Chiesa Madre Madonna del Rosario». In concreto riguarda piazza San Pietro, adiacente alla chiesa, che verrà risistemata e ospiterà la statua commemorativa. Il progetto porta la firma dell’architetto Giorgio Belluardo.
Dei quasi 60mila euro, 49.871,87 servono per i lavori e 10.127,69 restano a disposizione dell’amministrazione per le spese accessorie. Il progetto ha superato la verifica e la validazione il 29 ottobre; ora gli uffici dovranno avviare le procedure per affidare i lavori.
Lo stesso fondo per altre due opere
Il denaro arriva dal Fondo per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, con il decreto n. 5548 del 31 dicembre 2025 che ha stilato l’elenco degli interventi finanziabili.
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