Denunce e sospensioni: controlli a tappeto nei cantieri, aziende agricole e ristoranti di Ragusa

Sette aziende della provincia di Ragusa sono finite nel mirino dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, e i risultati dei controlli sono pesanti: denunce, sospensioni e sanzioni per oltre 118mila euro. L’operazione, che ha coinvolto cantieri edili, aziende agricole e locali della ristorazione, ha messo in luce irregolarità diffuse e rischi concreti per la sicurezza dei lavoratori.

Violazioni e lavoro nero: i numeri inquietanti

Durante le ispezioni, i militari hanno scoperto 8 lavoratori in nero su 35 occupati, e numerose carenze nelle misure di sicurezza obbligatorie: dalla mancata formazione e visite mediche, all’assenza di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, fino alla mancata elaborazione del Piano Operativo Sicurezza e del Documento di Valutazione dei Rischi.

Le violazioni, ritenute gravi, hanno portato a sette denunce alla Procura della Repubblica di Ragusa, dove l’Autorità Giudiziaria valuterà il grado di responsabilità dei coinvolti. In cinque casi su sette, le aziende sono state sospese, impedendo la prosecuzione dei lavori in condizioni di pericolo.

Maxi sanzioni e tutela dei lavoratori

Oltre alle denunce e alle sospensioni, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 118.000 euro, a conferma della severità con cui i controlli vengono condotti per garantire il rispetto delle normative giuslavoristiche.

I Carabinieri spiegano che l’obiettivo non è solo punire, ma anche proteggere i lavoratori più vulnerabili, spesso vittime dello sfruttamento legato allo stato di bisogno. Un intervento necessario per garantire sicurezza, dignità e tutela dei diritti sul posto di lavoro.

Controlli a tappeto e il futuro della sicurezza

I controlli non si fermeranno: l’Arma continuerà a monitorare cantieri, aziende agricole e locali della ristorazione su tutto il territorio provinciale, assicurando che le norme di sicurezza siano rispettate, tutelando al contempo chi lavora onestamente. foto di repertorio

