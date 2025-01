Vittoria: al via i lavori per una nuova scuola dell’infanzia grazie ai fondi PNRR

Dopo oltre vent’anni, Vittoria si prepara ad accogliere una nuova struttura scolastica. La Giunta comunale, in collaborazione con l’assessorato ai Lavori pubblici, ha avviato i lavori per la costruzione di una moderna scuola dell’infanzia nei pressi dell’ex distilleria, di fronte al plesso Pappalardo. L’importo complessivo del progetto è di 2.260.000 euro, finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della missione “Istruzione e Ricerca”.

“La nuova scuola – spiega l’assessore Giuseppe Nicastro – rappresenta un passo importante per la rigenerazione urbana della zona. Sarà una struttura all’avanguardia, con tre sezioni in grado di ospitare circa 100 bambini, spazi verdi, percorsi accessibili e soluzioni per l’isolamento acustico e l’efficienza energetica”.

L’opera

L’opera, che sorgerà sui terreni dell’ex mercato ortofrutticolo, mira non solo a potenziare l’offerta educativa, ma anche a riqualificare un’area della città. L’amministrazione sottolinea l’impegno del personale tecnico e della ditta incaricata, evidenziando come questo progetto confermi la volontà di rilanciare Vittoria in tutti i settori.

