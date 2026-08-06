A Pozzallo grave una ciclista dopo la caduta. Ammatuna: “Ritardi nei ripristini, strade precarie”

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Quella che in un primo momento sembrava una banale caduta in bicicletta si è purtroppo rivelata un incidente dalle conseguenze ben più gravi. Una donna di 30 anni è stata infatti trasferita in elisoccorso in un ospedale di Catania dopo il sinistro avvenuto ieri nel primo pomeriggio a Pozzallo.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Torino e via Sardegna, nei pressi della Guardia Medica di via Napoli.

Secondo quanto ricostruito, la giovane aveva appena concluso il proprio turno di lavoro in una dolceria della città e stava facendo rientro a casa in bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è finita rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Pozzallo. In un primo momento le condizioni della donna non sembravano destare particolare preoccupazione, ma con il trascorrere delle ore il quadro clinico si è aggravato, rendendo necessario il trasferimento in elisoccorso verso una struttura ospedaliera di Catania, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, la ciclista avrebbe perso il controllo della bicicletta dopo aver urtato una buca presente sul manto stradale. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Profondo il rammarico espresso dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha manifestato vicinanza alla giovane e alla sua famiglia, tornando anche a richiamare l’attenzione sulle condizioni della viabilità cittadina.

Il primo cittadino ha evidenziato come lo stato delle strade sia reso ancora più problematico dai ritardi nei ripristini del manto stradale dopo gli interventi effettuati dai gestori dei sottoservizi, citando in particolare Enel, le società della fibra ottica e Ibleacque. Una situazione che riguarda anche numerosi Comuni del territorio, dove le carreggiate risultano spesso segnate da avvallamenti, buche e rappezzi che possono rappresentare un rischio per automobilisti, motociclisti e ciclisti.

Foto: Salvo Pontiac, tratta da facebook

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