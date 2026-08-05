“Una parte di mio fratello continua a vivere”: l’appello di Melania a chi ha ricevuto il fegato del giovane modicano

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Un dolore immenso che si trasforma in un messaggio di speranza. È l’appello che arriva da Melania, sorella del giovane modicano scomparso prematuramente lo scorso 1° agosto, la cui famiglia, nel momento più difficile, ha scelto di dire sì alla donazione degli organi, regalando una nuova possibilità di vita ad altre persone.

Oggi, a pochi giorni da quella tragedia, Melania affida ai social un desiderio semplice quanto profondamente umano: sapere che quella scelta d’amore ha davvero acceso una speranza e, se possibile, riuscire a stringere, anche solo simbolicamente, la mano di chi ha ricevuto il fegato del fratello.

«Non pensavo mai di dover fare un post del genere, ma oggi il dolore è talmente grande che si cerca qualsiasi appiglio per cercare di andare avanti», scrive.

La famiglia sa che il fegato del giovane è stato trapiantato all’ISMETT di Palermo proprio il 1° agosto.

«Il nostro desiderio è quello di stringere la mano al ricevente dell’organo che ha donato mio fratello. Abbiamo vissuto la perdita più dolorosa, ma mio fratello ha scelto di lasciare un segno di amore eterno attraverso la donazione dei suoi organi. Sappiamo per certo che il suo fegato è stato trapiantato all’ISMETT di Palermo, salvando una vita».

Consapevole che la normativa tutela, giustamente, l’anonimato tra donatore e ricevente, Melania precisa di rispettare pienamente le regole. Il suo non è un tentativo di violarle, ma un messaggio affidato al cuore e alla sensibilità di chi potrebbe leggerlo.

«Come famiglia, il nostro cuore cerca solo la speranza di sapere che quella persona sta bene e che questo fegato le sta regalando una seconda possibilità».

Per questo lancia un appello pubblico.

«Se tu che hai ricevuto il fegato all’ISMETT il 1° agosto stai leggendo questo messaggio, o se conosci qualcuno che ha subito un trapianto proprio in quella data e in quell’ospedale, fatecelo sapere, anche in modo riservato. Vorremmo solo potervi stringere virtualmente e sapere che una parte di nostro fratello continua a camminare su questa terra».

Il post si conclude con una richiesta di condivisione, nella speranza che il messaggio possa raggiungere il destinatario.

È una storia che racconta come, anche nel momento più buio, possa nascere un gesto capace di cambiare il destino di altre persone. La donazione degli organi rappresenta uno dei più grandi atti di altruismo: trasforma una perdita in speranza, il dolore in vita. E oggi il desiderio di questa famiglia non è quello di conoscere un nome, ma semplicemente di sapere che quel dono continua ogni giorno a battere, respirare e vivere in qualcun altro.

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