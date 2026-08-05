Yoga SUP al tramonto: sulla costa iblea il benessere si vive sull’acqua

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Un’attività capace di unire benessere fisico, rilassamento e contatto con la natura. Praticato su una tavola da SUP (Stand Up Paddle), questa disciplina millenaria si trasforma in un’esperienza immersiva, dove l’acqua diventa parte integrante della pratica. Questa estate i tramonti della costa iblea e la splendida spiaggia dorata di Punta Braccetto fanno da sfondo alle lezioni di Carmelo Battaglia, insegnante di Yoga di Waraki.

Lo Yoga SUP consiste nell’eseguire posizioni e sequenze yoga su una tavola galleggiante in acque calme, come laghi, baie o piscine. La superficie instabile della tavola richiede una maggiore attivazione dei muscoli stabilizzatori, rendendo ogni movimento più consapevole e coinvolgente.

“Rispetto alla pratica classica sul tappetino, sul SUP si gioca molto con l’instabilità dell’acqua. Si tende a lavorare maggiormente con posizioni basse, seduti o in quadrupedi, anche se non mancano i momenti in cui ci si alza in piedi. – spiega Carmelo Battaglia – Questa costante ricerca dell’equilibrio e della respirazione consapevole si trasforma in un mix unico tra disciplina fisica, connessione con sè stessi e contatto profondo con la natura. Inoltre, rinforza il cuore, aumenta la presenza mentale e dona un effetto rilassante amplificato dal mare”.

Non è necessario essere esperti né di yoga né di SUP: molte lezioni sono pensate anche per principianti e prevedono sempre un’introduzione alla gestione dell’equilibrio e della tavola. Questa disciplina è adatta a persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica. Le lezioni possono essere personalizzate in base all’esperienza dei partecipanti, proponendo esercizi semplici oppure sequenze più dinamiche per chi desidera una pratica intensa. La tavola si muove continuamente seguendo le piccole onde e i movimenti del corpo. Questo stimola e aiuta a sviluppare equilibrio, coordinazione e controllo posturale. Ogni postura richiede attenzione e presenza. Lo Yoga SUP invita a vivere il momento presente, migliorando la capacità di concentrazione e la connessione tra corpo e mente.

“Ai principianti diciamo sempre di venire a mente aperta: cadere dalla tavola fa parte del gioco e del divertimento, non è assolutamente un fallimento! – spiega l’istruttore – Non serve esperienza e forniamo noi tutta l’attrezzatura necessaria, oltre a una spiegazione teorica a terra prima di entrare in acqua. L’unico requisito reale è essere a proprio agio in acqua e avere mare calmo per garantire la massima sicurezza”.

Una lezione di Yoga SUP dura generalmente tra i 60 e i 90 minuti. Si inizia con una breve introduzione alla tavola e alle tecniche di equilibrio, seguita da esercizi di respirazione e riscaldamento. Successivamente si eseguono le posizioni yoga adattate all’ambiente acquatico, alternando momenti di movimento, respirazione e rilassamento. La pratica si conclude con una fase di meditazione o rilassamento finale, distesi sulla tavola mentre si viene cullati dall’acqua.

Per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina, gli appuntamenti principali si svolgono nei pomeriggi di lunedì e venerdì alle ore 18:30 (con orari e svolgimento sempre legati alle condizioni meteo-marine). Per partecipare è sufficiente prenotarsi in anticipo tramite le pagine Facebook dedicate: Waraiki.CarmeloBattaglia o Serfatari. Basta portare con sé un costume comodo, la crema solare e tanta voglia di mettersi in gioco.

Lo Yoga SUP non è soltanto un allenamento fisico, ma un’opportunità per rallentare, ascoltare il proprio corpo e riconnettersi con l’ambiente naturale. L’acqua insegna ad accettare il movimento, ad adattarsi e a trovare stabilità anche quando tutto sembra in continuo cambiamento.

Che si pratichi all’alba, al tramonto o durante una tranquilla mattina estiva, ogni lezione diventa un’esperienza unica, capace di regalare benessere, energia e una nuova prospettiva sul rapporto tra corpo, mente e natura.

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