Calici sotto le Stelle, il 10 agosto Punta Secca brinda alla notte di San Lorenzo

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Il 10 agosto Punta Secca torna a essere il palcoscenico di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. In occasione della notte di San Lorenzo, il Comune di Santa Croce Camerina promuove la quinta edizione di “Calici sotto le Stelle”, la manifestazione che celebra il patrimonio vitivinicolo siciliano attraverso un percorso di degustazione itinerante tra le vie della borgata marinara. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Glocal con il sostegno del Comune, offrirà ai visitatori un’esperienza che unisce vino, territorio, cultura e intrattenimento. Sedici cantine, rappresentative delle principali aree vitivinicole dell’Isola, accompagneranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze enologiche siciliane, con il supporto degli assaggiatori della delegazione ONAV di Catania. Saranno sedici le aziende vitivinicole presenti lungo il percorso di degustazione: Vigna di Pettineo (Ragusa), Terre di Giurfo (Catania), Gurrieri Vini (Ragusa), Grottafumata (Catania), Feudi del Pisciotto (Caltanissetta), Maenza Vini (Palermo), Azienda Vini Rachele (Catania), Giovanni Sallemi (Catania), Cantina Cantoneri (Catania), Akrille (Ragusa), Cantine Russo (Catania), Campisidrasi (Agrigento), Plazà (Ragusa), Giasira (Siracusa), Palmeri (Siracusa) e Casa Flora (Ragusa). Ad arricchire il percorso saranno anche alcune realtà del settore gastronomico che proporranno degustazioni e specialità del territorio: Amara Celentano, A’ Musciara, Frangipane, Gusto Ellenico, Bar Piccola Oasi e Licitra Pasticceria Vittoria – Fiocchi di Neve. L’itinerario si svilupperà tra piazze, vicoli e scorci caratteristici di Punta Secca, trasformando il borgo in un percorso dedicato alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali. Ad accompagnare le degustazioni sarà un ricco programma musicale che animerà l’intera serata, contribuendo a creare l’atmosfera suggestiva della notte delle stelle cadenti. “Calici sotto le Stelle rappresenta un evento diventato, negli anni, un punto di riferimento del nostro cartellone estivo e un’importante occasione di promozione del territorio – dichiara il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino –. A Punta Secca mettiamo in mostra le migliori cantine e le eccellenze produttive della Sicilia, valorizzando una cultura del vino che parla di tradizioni, convivialità e qualità. Anche quest’anno i visitatori potranno vivere una serata ricca di degustazioni, musica e momenti di incontro in totale sicurezza, grazie anche al servizio navetta gratuito”. Per agevolare la mobilità e ridurre il traffico nella frazione marinara, il Comune di Santa Croce Camerina attiverà anche quest’anno un servizio navetta gratuito. Due minibus da 20 posti collegheranno Santa Croce Camerina con Punta Secca dalle ore 19.00 fino all’1.00 del giorno successivo. La partenza è prevista da piazza della Solidarietà, mentre il capolinea sarà il parcheggio di Borgo Vigata, consentendo a residenti e turisti di raggiungere comodamente l’area dell’evento e vivere la manifestazione in piena serenità.

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