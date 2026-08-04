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La notte del Califfo: serata omaggio a Franco Califano al Faro di Punta Secca

04 Ago 2026 09:46
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“La notte del Califfo”. Serata omaggio dedicata a Franco Califano, il grande poeta della canzone italiana, questa sera, alle 21,30, a Piazza del Faro, a Punta Secca.

Il concerto, con Maurizio Mattioli voce narrante, è stato realizzato ed è diretto dal maestro Alberto Laurenti.

Le musiche dal vivo saranno proposte da Nadia Natali (voce), Alberto Laurenti (chitarra), Memè Zumbo (basso), Salvatore Liegi (batteria), Stefano Indino (fisarmonica).

Presenta : Lella Lombardo

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