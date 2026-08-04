Torna al centro del dibattito politico e sanitario la situazione della guardia medica di Marina di Ragusa, uno dei presidi più importanti durante la stagione estiva, quando la popolazione della frazione marinara cresce sensibilmente per l’arrivo di turisti e villeggianti. A sollevare il caso, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato il consigliere […]
La notte del Califfo: serata omaggio a Franco Califano al Faro di Punta Secca
04 Ago 2026 09:46
“La notte del Califfo”. Serata omaggio dedicata a Franco Califano, il grande poeta della canzone italiana, questa sera, alle 21,30, a Piazza del Faro, a Punta Secca.
Il concerto, con Maurizio Mattioli voce narrante, è stato realizzato ed è diretto dal maestro Alberto Laurenti.
Le musiche dal vivo saranno proposte da Nadia Natali (voce), Alberto Laurenti (chitarra), Memè Zumbo (basso), Salvatore Liegi (batteria), Stefano Indino (fisarmonica).
Presenta : Lella Lombardo
© Riproduzione riservata