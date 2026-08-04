Ispica si prepara al grande traguardo: il Palio dell’Assunta festeggia 30 anni

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Trent’anni di storia, passione e comunità. L’11 e il 12 agosto Piazza Unità d’Italia si prepara ad accendere i riflettori sulla 30ª edizione del Palio dell’Assunta, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ispicese, organizzato dall’Associazione Cattolica “Fazzoletti Rossi” e capace, anno dopo anno, di coinvolgere intere generazioni in un grande momento di festa collettiva.

Una manifestazione che va oltre la semplice competizione: il Palio dell’Assunta rappresenta ormai un patrimonio della città, un evento in cui gioco, tradizione, amicizia e partecipazione si intrecciano trasformando le piazze di Ispica in un luogo di incontro e condivisione.

Trent’anni di Palio: una storia nata negli anni Novanta

Nato nei primi anni Novanta e ispirato ai celebri “Giochi senza Frontiere”, il Palio dell’Assunta è cresciuto fino a diventare uno degli eventi simbolo dell’estate ispicese. Nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi mantenendo però intatto lo spirito originario: creare aggregazione attraverso il divertimento e una sana competizione tra squadre.

L’edizione 2026 assume un valore ancora più speciale proprio per il prestigioso traguardo raggiunto. La 30ª edizione celebra un percorso costruito grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Cattolica “Fazzoletti Rossi”, al sostegno della comunità e alla partecipazione di tantissimi cittadini che hanno fatto del Palio una tradizione attesa e amata.

Piazza Unità d’Italia ospita l’edizione del trentennale

Quest’anno il Palio dell’Assunta si svolgerà eccezionalmente in Piazza Unità d’Italia, scelta resa necessaria dai lavori di restauro del Loggiato del Sinatra. Una location che per l’occasione diventerà il cuore pulsante della manifestazione e dello spettacolo.

Proprio per celebrare questo importante anniversario, l’Associazione Cattolica “Fazzoletti Rossi” ha voluto lasciare un segno concreto alla città realizzando l’illuminazione artistica che impreziosirà Piazza Unità d’Italia durante il periodo delle festività.

Un gesto rivolto all’intera comunità ispicese, con l’obiettivo di valorizzare uno degli spazi più rappresentativi del centro storico e renderlo ancora più suggestivo durante le giornate di festa.

Iscrizioni record e grande entusiasmo in città

L’attesa per la 30ª edizione è già altissima. Le iscrizioni hanno registrato un successo immediato, confermando il forte legame tra il Palio e la comunità.

«Per la nostra Associazione la 30ª Edizione rappresenta un traguardo storico che sancisce il percorso di crescita del Palio dell’Assunta e il valore che questa manifestazione ha assunto negli anni per tutta la città – afferma il presidente Salvatore Vaccaro –. C’è un grande fervore e una straordinaria partecipazione: già il giorno successivo all’apertura delle iscrizioni avevamo completato tutte le squadre. Questo dimostra quanto il Palio sia atteso e quanto entusiasmo riesca ancora a suscitare dopo trent’anni».

Il presidente ha sottolineato anche il grande lavoro organizzativo svolto durante l’anno, ringraziando il Consiglio Direttivo, i soci dell’Associazione, gli sponsor, le attività commerciali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Ispica, al sindaco Lucio Muraglie, all’assessore Biagio Solarino, alla Pro Loco Spaccaforno, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e a don Antonio Maria Forgione per il sostegno e la vicinanza dimostrata nel percorso associativo.

Due serate di giochi, spettacolo e sfide per conquistare il Drappo

Il programma della 30ª edizione promette spettacolo e coinvolgimento. Le squadre partecipanti si sfideranno attraverso prove di abilità, giochi di gruppo e momenti di intrattenimento, davanti a un pubblico che ogni anno accompagna il Palio con entusiasmo e partecipazione.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via l’11 agosto alle ore 20.30 in Piazza Santa Maria Maggiore con la cerimonia di apertura e il corteo accompagnato dai Grifoni di Biscari – Tamburi di Acate. Alle 21, in Piazza Unità d’Italia, inizieranno i giochi del Palio dell’Assunta.

Il 12 agosto, sempre alle 20.30 in Piazza Unità d’Italia, si terrà la seconda serata con le prove conclusive e la cerimonia di premiazione.

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