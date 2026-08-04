A “Il Sultano” di Santa Croce arriva la magia dei Tir-na-nOg: musica celtica, danze e atmosfere medievali sotto le stelle

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Una notte sospesa tra storia, musica e suggestioni senza tempo. La dimora storica “Il Sultano”, in contrada Sottano tra Santa Croce Camerina e Punta Secca, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più affascinanti della rassegna estiva: venerdì 7 agosto, alle ore 21, protagonisti della serata saranno i Tir-na-nOg, ensemble specializzato nelle sonorità celtiche e medievali.

Un concerto pensato come un vero viaggio emozionale, capace di accompagnare il pubblico attraverso antiche melodie, danze popolari e atmosfere leggendarie, in una location che rappresenta una delle cornici più suggestive del territorio ibleo.

La serata seguirà la formula cena e spettacolo, con il menu curato da Savini Catering, offrendo agli ospiti un’esperienza che unisce gusto, cultura e intrattenimento in un contesto dal fascino unico.

Tir-na-nOg, la musica della “Terra dell’Eterna Giovinezza”

Il nome della band affonda le radici nella tradizione gaelica. Tir Na Nog significa infatti “La Terra dell’Eterna Giovinezza”, un luogo mitologico della cultura celtica associato all’armonia, alla bellezza e all’immortalità.

Un nome che racchiude l’essenza del progetto musicale nato nel 2006 dall’incontro di giovani musicisti uniti dalla passione per la musica celtica e medievale.

Nel corso degli anni il gruppo ha costruito un percorso artistico caratterizzato dalla ricerca e dalla contaminazione, partendo dai brani della tradizione per arrivare a nuove interpretazioni e arrangiamenti originali.

Il repertorio dei Tir-na-nOg attraversa idealmente l’Europa celtica, spaziando dalle melodie irlandesi a quelle scozzesi, gallesi, bretoni e galiziane, con incursioni nelle sonorità medievali e mediterranee.

Dalla Scozia alla Sicilia: uno spettacolo che coinvolge il pubblico

Tra il 2012 e il 2017 il gruppo ha vissuto un’importante esperienza artistica esibendosi anche in Scozia, entrando in contatto diretto con la cultura musicale locale e con le celebri danze popolari ceilidh, elemento che ancora oggi caratterizza i loro spettacoli.

I concerti dei Tir-na-nOg non sono semplici esibizioni musicali, ma momenti partecipativi nei quali il pubblico viene coinvolto attraverso ritmi, racconti e danze.

Una formula capace di avvicinare anche chi non conosce il mondo della musica celtica, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza collettiva fatta di energia, condivisione e divertimento.

Il fascino de Il Sultano, tra storia, natura e spettacolo

A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la location. La dimora storica “Il Sultano”, immersa nella campagna iblea e a pochi minuti dal mare di Punta Secca, durante l’estate diventa un raffinato spazio culturale dove musica e spettacolo incontrano il fascino del territorio.

Una cornice ideale per una serata dedicata alle atmosfere medievali e alle tradizioni popolari europee, tra eleganza, convivialità e bellezza paesaggistica.

La rassegna estiva prosegue così nel segno della valorizzazione culturale, proponendo eventi capaci di raccontare il territorio attraverso linguaggi diversi e appuntamenti di qualità.

La rassegna continua con due cene con delitto

Dopo il concerto dei Tir-na-nOg, il calendario de “Il Sultano” proseguirà con altri due appuntamenti dedicati al teatro interattivo.

Il 9 agosto sarà protagonista “Congiura a Corte”, mentre il 22 agosto andrà in scena “Il Killer del Faro”, entrambi spettacoli firmati dalla Compagnia della Badia.

Due serate pensate per coinvolgere il pubblico attraverso mistero, recitazione e partecipazione diretta.

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