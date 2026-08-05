Scoglitti capitale del beach soccer: sei giorni per assegnare tre Scudetti e scrivere la storia della stagione

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Scoglitti torna a essere il cuore pulsante del beach soccer italiano. Dal 4 al 9 agosto la località balneare del litorale vittoriese ospita tutte le finali della stagione nazionale, trasformandosi nel palcoscenico dove verranno assegnati i titoli della 22ª edizione della Serie A Q8, del Campionato Under 20 e del Campionato Femminile, oltre al decisivo Girone Play Off Promozione che metterà in palio un posto nella prossima Poule Scudetto.

Un ritorno alle origini per il tour ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, che proprio a Scoglitti mosse i primi passi nel 2004, dando il via a una disciplina oggi tra le più spettacolari del panorama sportivo italiano.

Scoglitti torna al centro del beach soccer italiano

Per sei giorni la Puntocuore Beach Arena sarà il teatro delle sfide più attese dell’anno. Ogni gara avrà il valore di una finale e metterà di fronte alcune delle migliori squadre italiane, chiamate a contendersi i trofei più prestigiosi della stagione.

Tecnica, spettacolo, intensità agonistica ed emozioni accompagneranno un calendario ricco di appuntamenti che vedrà protagonisti sia i campioni più affermati sia i giovani talenti destinati a rappresentare il futuro della disciplina.

L’evento rappresenta anche una straordinaria occasione di promozione per il territorio ibleo, pronto ad accogliere tifosi, addetti ai lavori e appassionati provenienti da tutta Italia.

Presentata la Finale Scudetto nella Sala degli Specchi

La manifestazione è stata presentata martedì 4 agosto nella suggestiva Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, sede del Comune di Vittoria.

Per la Lega Nazionale Dilettanti sono intervenuti il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini e Fabio Nicosia, componente del Dipartimento e promoter della tappa di Scoglitti.

Presenti anche il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari e il District Manager Q8 Sud Italia Davide Mugnai, in rappresentanza del title main partner della competizione.

L’incontro ha confermato il valore sportivo e turistico della manifestazione, destinata ancora una volta a portare il nome di Scoglitti e della provincia di Ragusa al centro dell’attenzione nazionale.

Venti squadre e ventisei partite per tre titoli italiani

Alla Puntocuore Beach Arena saranno protagonisti complessivamente venti club. Otto società si contenderanno lo Scudetto della Serie A Q8 nella Final Eight, quattro saranno impegnate nella Final Four Under 20, altre quattro lotteranno per il titolo femminile e quattro prenderanno parte al Girone Play Off Promozione.

In totale saranno disputate ventisei partite che decreteranno i nuovi campioni d’Italia e assegneranno anche l’ultimo posto disponibile nella prossima Poule Scudetto.

Si preannunciano giornate di grande spettacolo, nelle quali ogni dettaglio potrà fare la differenza e ogni incontro potrà cambiare il destino di un’intera stagione.

Dirette Sky e grande copertura mediatica

Le finali di Scoglitti godranno di una copertura mediatica di primo piano. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, con un’intensa attività sui social network e un ampio spazio riservato all’informazione nazionale.

Una vetrina importante non solo per il movimento del beach soccer italiano, ma anche per il territorio siciliano, che attraverso questo grande evento sportivo rafforza la propria immagine come sede di manifestazioni di rilievo nazionale.

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