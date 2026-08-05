Con “Mezzopasso” torna a Sampieri Fabrizio Pinzauti

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L’evento teatrale in aiuto della Casa Gialla sul molo. Appuntamento, alle 21.30 di questa sera, nel campetto della scuola “Elio Vittorini” di Sampieri. Fabrizio Pinzauti torna dopo tre anni fa quando nello stesso luogo ha portato “Novecento” di Alessandro Baricco superando le aspettative di pubblico. Quest’anno è la volta di “Mezzopasso” testo di cui Fabrizio Pinzauti è autore e interprete. Il racconto è ambientato a Borgodoro, un paese che non compare su nessuna cartina geografica eppure esiste, fatto di un tiglio secolare, di un emporio che è insieme farmacia e confessionale, di un’amicizia e di un bambino con una gamba più corta che tutti imparano a chiamare Mezzopasso. Una storia che parla di comunità, di differenze che diventano forza, di luoghi capaci di restare dentro. Borgodoro non è Sampieri. Eppure chi conosce il borgo, le sue case vicine e il modo in cui qui ci si riconosce per nome, sentirà questa storia sorprendentemente familiare. A dare la disponibilità del luogo che si trasformerà in un teatro all’aperto è stata la direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini” guidata da Marisa Cannata.

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