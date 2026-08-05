Curtigghiu: gli anziani raccontano la città. Passeggiata fra stradine e vicoli di Scicli

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Evento, che ha il suo battesimo in questa estate 2027, ideato e proposto dalla cooperativa Agire nell’ambito degli eventi estivi di quest’anno. E’ un tour del centro storico con focus nei due antichi quartieri di San Bartolomeo e di San Giuseppe. “Ci sono città che si lasciano attraversare in silenzio, e città che invece chiedono di essere ascoltate. Scicli appartiene a questa seconda categoria: un luogo che vive di voci, di cortili, di ricordi che si intrecciano alle pietre. Da questa consapevolezza nasce ‘Curtigghiu, la città raccontata da chi l’ha vissuta’, un’iniziativa che vuole trasformare una semplice passeggiata in un’esperienza emotiva e collettiva, dove la memoria diventa un bene comune e la comunità si riconosce nelle sue storie – spiega Liana Galesi, presidente della cooperativa Agire – l’idea è semplice: passeggiare lentamente con lo sguardo verso l’alto, tra due quartieri storici popolari della città: San Bartolomeo e San Giuseppe, dove le case parlano ancora, dove i vicoli conservano il passo di chi li ha abitati. A scandire il cammino saranno le letture di brani letterari dedicati a Scicli e le testimonianze degli anziani, raccolte e restituite con cura, come piccoli frammenti di un patrimonio che rischia di disperdersi. È questo il cuore dell’iniziativa: riconoscere negli anziani una risorsa culturale ed emotiva, capace di generare connessioni profonde – conclude Liana Galesi – Curtigghiu vuole essere un gesto di inclusione che dia risalto ai racconti popolari, a un passato umile, a volte povero, ma sempre dignitoso, attraverso le voci di chi quel passato l’ha vissuto”.

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