Notte Rosa a Pozzallo: un evento benefico per sostenere le donne vittime di violenza

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Una serata all’insegna dell’eleganza, della solidarietà e della sensibilizzazione su un tema di grande attualità come la violenza sulle donne. Si è svolta al Lido Copacabana di Pozzallo la prima edizione della “Notte Rosa”, iniziativa benefica promossa dall’Istituto di Vigilanza La Torre e dai titolari del Lido Copacabana in collaborazione con l’associazione Amie. La suggestiva location affacciata sul mare ha ospitato numerosi partecipanti, tra cui imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. Presenti, tra gli altri, il deputato regionale Nello Dipasquale e la presidente del Consiglio comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri. Tra gli interventi più significativi della serata quelli della presidente dell’associazione Amie, Antonella Gelasio, e di Carmen Pediliggieri dell’Istituto di Vigilanza La Torre, che hanno richiamato l’attenzione sull’importanza di mantenere alta la sensibilità verso il contrasto alla violenza di genere, sottolineando il valore della prevenzione, dell’ascolto e del sostegno alle vittime. L’evento, curato e presentato da Ciccio Barone e animato dall’intrattenimento musicale di Alex e dall’incantevole esibizione del violinista Daniele Ricca, ha alternato momenti di riflessione ad altri più conviviali, mantenendo sempre al centro il messaggio di solidarietà che ha caratterizzato l’iniziativa. Uno dei momenti più emozionanti è stato quello della consegna di una rosa a tutte le donne presenti, gesto simbolico che ha voluto rappresentare un segno di rispetto, vicinanza e riconoscimento del ruolo fondamentale delle donne nella società. Le rose sono state donate da Emanuele Iemmolo, titolare di Inventa, sponsor dell’iniziativa insieme alla Cantina Losi, che ha accompagnato la serata con una selezione dei propri vini. Nel corso della serata sono stati inoltre raccolti fondi destinati all’associazione Amie, a sostegno delle attività portate avanti sul territorio. La prima edizione della “Notte Rosa” si chiude così con un bilancio positivo, confermando come sia possibile coniugare eleganza, partecipazione e impegno sociale in un’iniziativa capace di richiamare l’attenzione su una delle emergenze più sentite del nostro tempo.

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