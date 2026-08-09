Schianto a Marina di Ragusa: due auto coinvolte e sei feriti

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Schianto violentissimo all’incrocio dei Gesuiti a Marina di Ragusa. E’accaduto poco dopo la mezzanotte. Due le autovetture coinvolte, una delle quali capottata. I soccorritori hanno dovuto scardinare le portiere per fare uscire gli occupanti.

Sei le persone ferite che sono state soccorse e trasferite al pronto soccorso per accertamenti. Non sarebbero, fortunatamente, in condizioni gravi. Sul posto oltre alla polizia locale anche le pattuglie disponibili di carabinieri e polizia per deviare il traffico e permettere soccorsi e rilievi. La strada in entrambe le direzioni, è rimasta chiusa a lungo.

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