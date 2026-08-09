RAGUSA – Si sblocca finalmente a Ragusa l’iter per l’attivazione delle prestazioni integrative del progetto INPS Home Care Premium 2025/2028, il programma di assistenza domiciliare riservato ai dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari non autosufficienti, che garantisce importanti interventi territoriali come il supporto di operatori socio-sanitari, terapie riabilitative domiciliari e servizi di sollievo. […]
Schianto a Marina di Ragusa: due auto coinvolte e sei feriti
09 Ago 2026 12:21
Schianto violentissimo all’incrocio dei Gesuiti a Marina di Ragusa. E’accaduto poco dopo la mezzanotte. Due le autovetture coinvolte, una delle quali capottata. I soccorritori hanno dovuto scardinare le portiere per fare uscire gli occupanti.
Sei le persone ferite che sono state soccorse e trasferite al pronto soccorso per accertamenti. Non sarebbero, fortunatamente, in condizioni gravi. Sul posto oltre alla polizia locale anche le pattuglie disponibili di carabinieri e polizia per deviare il traffico e permettere soccorsi e rilievi. La strada in entrambe le direzioni, è rimasta chiusa a lungo.
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