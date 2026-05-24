Travolge uno scooter in corso Italia e scappa: a Ragusa identificato il presunto pirata della strada

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È stato già individuato il presunto pirata della strada coinvolto nel violento incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo Corso Italia, nel centro di Ragusa.

L’uomo è stato deferito dai carabinieri di Ragusa con le accuse di omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica. La svolta nelle indagini è arrivata a poche ore dai fatti grazie agli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, intervenuti immediatamente sul posto dopo l’incidente.

Secondo quanto ricostruito, un giovane che viaggiava a bordo di uno scooter sarebbe stato investito frontalmente da un’auto mentre percorreva Corso Italia. Dopo l’impatto, il conducente della vettura — indicata inizialmente da alcuni testimoni come un Volkswagen Maggiolino — avrebbe urtato anche alcune auto parcheggiate lungo la strada prima di allontanarsi senza prestare soccorso al ferito.

Una scena che aveva suscitato forte indignazione anche sui social, dove diversi residenti avevano raccontato quanto accaduto e lanciato appelli per identificare il responsabile.

Il ragazzo rimasto coinvolto nell’incidente era stato aiutato inizialmente da alcuni passanti presenti nella zona, intervenuti immediatamente dopo lo schianto. Poco dopo sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che avevano prestato le prime cure al giovane, mentre i carabinieri avevano avviato i rilievi e la raccolta degli elementi utili alle indagini. Determinanti sarebbero stati proprio i riscontri raccolti nelle ore successive dai militari dell’Arma, che sono riusciti rapidamente a risalire al conducente dell’auto.

Per il presunto responsabile è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica. Resta ora da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Foto generata da Ai

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