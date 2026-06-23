Salvatore Causarano entra nel Consiglio provinciale di Ragusa: prende il posto di Angelo Galifi

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RAGUSA – Salvatore Causarano entra ufficialmente a far parte del Consiglio provinciale di Ragusa. Nel corso della seduta odierna dell’assemblea, è stato formalizzato l’ingresso del nuovo consigliere che subentra ad Angelo Galifi.

“Ringraziamo il consigliere Galifi per l’impegno profuso nel corso del suo incarico e accogliamo il nuovo consigliere, Salvatore Causarano”, ha dichiarato la presidente della Provincia Maria Rita Schembari, sottolineando lo spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio “per il bene della comunità provinciale”.

Il neo consigliere ha accolto il nuovo incarico con parole di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. “Accolgo questo nuovo incarico con gratitudine e senso di responsabilità – ha dichiarato Causarano -. Sono convinto che sia necessario ripristinare il dialogo e il rapporto con i cittadini, soprattutto quelli che si sono allontanati dalla politica, che noi ci onoriamo di rappresentare”.

La seduta consiliare ha poi proseguito con l’esame dei punti all’ordine del giorno, tutti approvati all’unanimità. Tra le deliberazioni approvate figurano due debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, l’adesione alla “Rottamazione Quinquies”, la ratifica di una determinazione presidenziale relativa a lavori urgenti sulla SP 67 Pozzallo-Marza e la proposta di adesione all’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est.

L’ingresso di Causarano apre così una nuova fase nei lavori del Consiglio provinciale, con l’obiettivo dichiarato di proseguire l’attività amministrativa nel segno del confronto e della collaborazione istituzionale.



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