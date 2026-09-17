Furto in piena notte di un furgone cabinato a Sampieri.

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ad essere presa di mira un’azienda che commercializza prodotti per l’agricoltura. E’ successo nella notte appena trascorsa nel territorio di Sampieri, frazione di Scicli, dove ignoti, danneggiando uno sportello del mezzo parcheggiato all’interno dell’area aziendale della “Agrifertili”, hanno portato via un furgone Peugeot Boxer utilizzato per il trasporto dei prodotti destinati all’agricoltura. La denuncia è stata presentata alle forze di polizia ma in queste ore l’appello viaggia anche sui social dove si dà indicazione circa l’assenza di un numero 3 sulla targa come elemento utile alla sua individuazione. Fra l’altro il furgone porta il logo dell’azienda proprietaria del mezzo. In allarme il mondo agricolo e commerciale che sta in allerta per eventuali altri furti sempre ad opera di ignoti.

© Riproduzione riservata