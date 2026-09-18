Caravaggio, domani l’ultimo saluto al piccolo Darek: resta in terapia intensiva la mamma modicana

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Saranno celebrati domani mattina, sabato 19 settembre, alle 10.45 nella chiesa parrocchiale di Masano, frazione di Caravaggio, i funerali di Darek, il bambino di 9 anni morto nel drammatico incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio nel Bergamasco. Per la giornata dei funerali il Comune di Caravaggio ha proclamato il lutto cittadino.

Il piccolo viaggiava insieme alla madre, una 44enne insegnante originaria di Modica, e al fratellino di 6 anni. La donna era alla guida della Mercedes quando, lungo la provinciale 130 tra Caravaggio e Masano, l’auto è improvvisamente uscita dalla carreggiata, ha abbattuto un segnale stradale ed è terminata fuori strada dopo un violentissimo impatto. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile malore della conducente. Un elemento che viene valutato dagli investigatori è l’assenza di evidenti segni di frenata sull’asfalto, anche se al momento non vi sono conclusioni definitive sulla dinamica.

La madre del bambino rimane ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravi, la prognosi rimane riservata.

Segnali più confortanti arrivano invece dal fratellino di Darek, sottoposto a intervento chirurgico. Il bambino ha superato l’operazione e le sue condizioni risultano in miglioramento rispetto alle ore immediatamente successive allo schianto. Le fonti locali parlano comunque ancora di un quadro clinico seguito con grande attenzione dai medici.

A Masano e Caravaggio resta intanto fortissima la commozione per la morte del piccolo Darek, mentre la tragedia ha profondamente colpito anche Modica, città d’origine della madre, dove familiari, amici e conoscenti stanno seguendo con apprensione l’evolversi delle condizioni della donna e del figlio più piccolo.

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