Viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie poche ore dopo la notifica: arrestato

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Avrebbe violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie a poche ore dalla notifica del provvedimento cautelare. Per questo un 38enne ragusano è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina.

La vicenda si è verificata nei giorni scorsi. Nel corso del pomeriggio, all’uomo era stata notificata dai militari del Comando Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del dispositivo elettronico. Il provvedimento era stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa a seguito delle reiterate minacce denunciate dalla donna.

Nonostante il provvedimento appena notificato, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, nel corso della stessa serata il 38enne si sarebbe avvicinato all’abitazione dell’ex moglie, rivolgendole pesanti minacce e violando così le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

La donna ha fatto scattare l’allarme e sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina. I militari, una volta giunti nell’area indicata, avrebbero constatato la presenza dell’uomo oltre il limite previsto dal provvedimento cautelare.

Informata l’Autorità giudiziaria, il 38enne è stato quindi tratto in arresto e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo dovrà rispondere del reato di atti persecutori, nell’ambito della normativa prevista dal cosiddetto Codice Rosso.

La posizione dell’indagato sarà ora sottoposta al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, il grado di responsabilità dell’interessato dovrà essere accertato nelle competenti sedi giurisdizionali, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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