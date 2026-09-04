Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria nella rete oncologica siciliana. L’assessorato regionale della Salute ha individuato la struttura vittoriese tra i centri specialistici per il trattamento del tumore del colon-retto, coinvolgendo in particolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti. La decisione punta a inserire l’attività chirurgica […]
Sanità, una protesta per tre giorni a Scoglitti, Acate e Vittoria: l’iniziativa del sindaco Aiello
04 Set 2026 07:05
È iniziata nel pomeriggio di ieri la protesta avviata dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello per chiedere una sanità migliore e servizi efficienti.
Aiello era accompagnato da alcuni componenti della giunta, da consiglieri comunali di maggioranza e da alcuni cittadini. Era presente anche l’ex primario del reparto di Chirurgia Ferreri
Oggi, secondo giorno: la protesta si sposterà ad Acate, con un sit-in davanti alla sede della Guardia medica – casa di comunità e si proseguirà poi verso l’ospedale Guzzardi.
Il terzo giorno della protesta sarà ancora a Vittoria, davanti all’ospedale Guzzardi, con interventi liberi dei cittadini.
© Riproduzione riservata