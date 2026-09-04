Sanità, una protesta per tre giorni a Scoglitti, Acate e Vittoria: l’iniziativa del sindaco Aiello

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È iniziata nel pomeriggio di ieri la protesta avviata dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello per chiedere una sanità migliore e servizi efficienti.

Aiello era accompagnato da alcuni componenti della giunta, da consiglieri comunali di maggioranza e da alcuni cittadini. Era presente anche l’ex primario del reparto di Chirurgia Ferreri

Oggi, secondo giorno: la protesta si sposterà ad Acate, con un sit-in davanti alla sede della Guardia medica – casa di comunità e si proseguirà poi verso l’ospedale Guzzardi.

Il terzo giorno della protesta sarà ancora a Vittoria, davanti all’ospedale Guzzardi, con interventi liberi dei cittadini.

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