Quanti sono i debiti del comune? A Vittoria si attendono i “numeri” della “Relazione Cannata”

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Si fa chiarezza sui conti del comune di Vittoria. Si completa in questi giorni la relazione della commissione d’inchiesta istituita dal consiglio comunale per conoscere le situazione finanziaria dell’ente e soprattutto conoscere quanti siano i debiti.

La commissione presieduta da Monia Cannata si è insediata a luglio e ha lavorato nei mesi estivi. Ora dovrà produrre la relazione finale che sarà consegnata al consiglio e alla giunta. Poi ciascuno prenderà le proprie determinazioni.

L’amministrazione comunale dovrà predisporre un nuovo rendiconto dopo la bocciatura dell’atto approdato in consiglio comunale nel giugno scorso e bocciato dall’aula.

Anche il commissario ad acta Francesco Riela ha dato indicazioni precise al sindaco e alla giunta invitandoli ad allinearsi alle indicazioni della Corte dei Conti. Il comune dunque dovrà rifare il rendiconto. Nel frattempo, dalla “Relazione Cannata” si conoscerà la reale entità dei debiti dell’ente. Voci non confermate parlano di un conto che complessivo che potrebbe sfiorare i 14 milioni , mentre nel rendiconto ne erano indicati appena tre. Se la notizia venisse confermata, il comune si troverebbe in una situazione finanziaria difficile

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