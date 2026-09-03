Il Pantano Longarini si tinge di rosa: 574 fenicotteri pronti a volare

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Spiccheranno il volo entro la fine di questa estate. Il loro piumaggio è in avanzato stato di crescita e lo stato di salute è ottimo. I volontari che, quotidianamente, vigilano sui fenicotteri, in tutto 574 nati da oltre mille coppie, attesi a spiccare il volo ed iniziare la loro vita indipendente. “Dal 2021 gli isolotti realizzati dalla Fondazione tedesca al centro del Pantano Longarini rappresentano il luogo ideale per ospitare i volatili – spiega in un post fb Paolo Galasso, biologo e responsabile del progetto – i piccoli godono di ottima salute e sono già tutti abbastanza indipendenti. Hanno creato un raggruppamento di cui, a turno, pochi adulti si prendono cura. Nonostante la giovane età, alcuni di loro iniziano già a prendere confidenza con le piccole ali. A fine estate, una volta che il piumino sarà stato sostituito da piume e penne, inizieranno le prove di volo vere e proprie. Anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, una grande colonia di fenicotteri ha occupato la parte centrale del Pantano Longarini, nel cuore della nostra riserva naturale privata, proprio sugli isolotti realizzati appositamente per loro e per tante altre specie nel 2021”.

Quest’anno si sono contati oltre 1.000 nidi e poco meno di 600 pulcini nati e deambulanti. Sono fonte di attrazione turistica.

“Lo consideriamo un risultato unico ed un effetto collaterale del lavoro di un’altra Riserva naturale, quella di Saline di Priolo, dove questa specie si è insediata iniziando a nidificare per la prima volta in Sicilia a partire dal 2015, per poi espandersi e colonizzare altri siti, come Longarini. Questo conferma ancora una volta quanto sia importante realizzare una rete di aree umide protette che possano garantire siti sicuri per la nidificazione dell’avifauna contribuendo così alla crescita e all’espansione delle popolazioni siciliane” – conclude Paolo Galasso.

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