Ci sono 17 minori tra gli 85 migranti salvati dalla Gdf

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Ci sono anche 17 minori tra gli 84 migranti, tutti maschi, sbarcati a Pozzallo questa mattina. Sono stati Messina salvo e trasferiti al porto ibleo dal pattugliatore veloce della Guardia di Finanza “Brigadiere Greco” che in trasferimento da Taranto a Lampedusa, ha soccorso il barchino in difficoltà a una trentina di miglia da Portopalo di Capo Passero. Avrebberobtrascorso due giorni e due notti in mare prima del salvataggio. Le nazionalità di provenienza dichiarate sono Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Sarebbero partiti dalla Libia. Il doppio controllo sanitario in banchina a cura di Usmaf e Asp con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta ha evidenziato per tutti infezioni da scabbia alcune anche con sovrapposizione batterica. Al termine del controllo medico sono stati tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo.

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