Ragusa si prepara a vivere una nuova stagione universitaria. Nei prossimi anni la città potrebbe vedere crescere in maniera significativa la propria offerta formativa, con tre nuovi percorsi destinati ad aggiungersi a quelli già attivi. Il primo, e certamente il più rilevante per importanza e immediatezza, è Medicina e Chirurgia, che tornerebbe a Ragusa con […]
Ci sono 17 minori tra gli 85 migranti salvati dalla Gdf
03 Set 2026 11:34
Ci sono anche 17 minori tra gli 84 migranti, tutti maschi, sbarcati a Pozzallo questa mattina. Sono stati Messina salvo e trasferiti al porto ibleo dal pattugliatore veloce della Guardia di Finanza “Brigadiere Greco” che in trasferimento da Taranto a Lampedusa, ha soccorso il barchino in difficoltà a una trentina di miglia da Portopalo di Capo Passero. Avrebberobtrascorso due giorni e due notti in mare prima del salvataggio. Le nazionalità di provenienza dichiarate sono Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Sarebbero partiti dalla Libia. Il doppio controllo sanitario in banchina a cura di Usmaf e Asp con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta ha evidenziato per tutti infezioni da scabbia alcune anche con sovrapposizione batterica. Al termine del controllo medico sono stati tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo.
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