Chiaramonte Gulfi, domenica si passeggia con i cani del canile: l’invito è adottarli

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una passeggiata diversa dalle altre, con al guinzaglio cani che aspettano una famiglia. Domenica 25 ottobre, dalle 16 alle 18.30, le vie di Chiaramonte Gulfi accolgono gli ospiti del Canile Rifugio degli Iblei “Achille Birotto” per un pomeriggio pensato per farli conoscere e, chissà, per fargli trovare casa.

Chi organizza e perché

L’iniziativa è promossa da LAV Ragusa insieme al canile, con il patrocinio dei Comuni di Ragusa, Comiso, Ispica, Giarratana e Chiaramonte Gulfi. Lo scopo è doppio: sensibilizzare la comunità sull’adozione consapevole e regalare ai cani del rifugio un momento di socializzazione all’aria aperta, lontano dai box. Il ritrovo è all’ingresso della Villa Comunale di Chiaramonte Gulfi. Lungo il percorso cittadini e famiglie cammineranno accanto ai volontari e agli operatori del canile, ascoltando le storie dei cani e scoprendone il carattere, uno per uno.

“Porta a casa un amico”, il progetto che premia chi adotta

La passeggiata rientra in un progetto pilota della LAV, “Porta a casa un amico”, nato per incentivare le adozioni in provincia di Ragusa. Chi adotta riceve un voucher da spendere in cibo per il cane, spese veterinarie o incontri con un educatore cinofilo: un aiuto concreto nei primi mesi, quando l’arrivo di un animale in casa porta con sé spese e qualche dubbio. Inoltre l’iniziativa vuole accendere i riflettori sulla vita di chi sta in canile e mostrare quanto ogni cane sia pronto a dare e ricevere affetto.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it