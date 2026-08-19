A Pozzallo telecamere accese sull’isola ecologica: scattano le sanzioni contro gli incivili

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L’area è costantemente videosorvegliata ed alcuni conferimenti fuori norma sono stati già selezionati per una verifica ulteriore. C’è una costante attenzione a questo nuovo servizio, il centro ambientale mobile o isola ecologica per dirla in gergo, al fine di garantire sicurezza e rispetto delle regole. “Le immagini relative ai recenti abbandoni ed errati conferimenti sono già state acquisite e trasmesse alle autorità competenti per la contestazione delle relative sanzioni” – spiegano da Palazzo La Pira che guarda con attenzione a questa svolta nella lotta al conferimento selvaggio dei rifiuti sia sul territorio che nella stessa isola ecologica – è un servizio a disposizione della comunità e chiediamo che vengano rispettati orari e le tipologie di rifiuto ammesse perchè è fondamentale per mantenere il decoro e l’igiene della nostra città”.

Il centro ambientale mobile, o isola ecologica, è situato nel piazzale retrostante l’Ufficio tecnico comunale in via Australia.

Aperto dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12, vi si possono conferire rifiuti come plastica, vetro, cartone, piccoli ingombranti ed indumenti usati. Non è ammessa nessun’altra tipologia di rifiuto. L’area è videosorvegliata e ciò per accertare l’uso che si fa questo servizio. “Di recente si sono verificati spiacevoli episodi di conferimento di rifiuti non idonei e fuori dagli orari consentiti, abbandonati impropriamente” – spiegano ancora dal Comune – per qualsiasi informazione e per rimanere sempre aggiornati sui servizi di raccolta, consultate l’App Mettili APPosto”.

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