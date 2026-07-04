Dal mare al riciclo: a Ragusa il Grest si trasforma in laboratorio di cittadinanza attiva

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Si è concluso nei giorni scorsi, con l’ultimo incontro in calendario, il progetto “R-Estate Insieme 2026”, iniziativa educativa promossa dagli operatori del servizio civile di Confcooperative territoriale Ragusa in collaborazione con la parrocchia San Giuseppe Artigiano.

Un percorso che per diverse settimane ha coinvolto bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, trasformando il periodo estivo in un’esperienza formativa basata su ambiente, sostenibilità e stili di vita sani.

Attraverso laboratori tematici e attività pratiche, i più piccoli sono stati accompagnati alla scoperta di temi fondamentali come la tutela del mare, il riciclo e l’importanza di una corretta alimentazione, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale e sociale.

A guidare le attività sono stati gli operatori del servizio civile Paola Occhipinti, Giulia Malandrino e Antonio Battaglia, impegnati nei progetti “Il nostro mare, bene comune”, “Cooperazione energia rinnovata” e “Germogli nuovi”. I laboratori hanno proposto un approccio educativo interattivo, capace di unire gioco, apprendimento e partecipazione attiva.

Il percorso si è ispirato ai principi della “Laudato Si’” di Papa Francesco, ponendo al centro il rispetto per il creato e la responsabilità verso l’ambiente, in un anno particolarmente significativo per la ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Il presidente di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, ha evidenziato il valore dell’iniziativa sottolineando come il progetto abbia permesso di coniugare educazione civica, sensibilità ambientale e valori cristiani legati alla cura della natura.

Anche la referente territoriale del servizio civile di Confcooperative, Giusy Cavallo, ha espresso soddisfazione per il percorso svolto, rimarcando l’importanza di investire sui più giovani per costruire una comunità più consapevole e responsabile.

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