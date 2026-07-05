Disturba i passanti e fugge all’arrivo dei Carabinieri: arrestato un 41enne marocchino

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Ha creato disagi ai passanti, ostacolando il transito di pedoni e veicoli e lanciando bottiglie di vetro lungo la strada. Poi, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e arrestato dopo un inseguimento.

È accaduto nella contrada Macconi di Acate, nei pressi della frazione balneare di Scoglitti, durante uno dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, intensificati soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’arrivo dei Carabinieri

L’intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, allertati dalla segnalazione di un uomo che, presumibilmente in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, stava infastidendo i passanti e impedendo il normale transito lungo la strada.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato l’uomo, che aveva in mano una bottiglia di vino. Alla vista della pattuglia il 41enne, di origine marocchina, si è dato alla fuga a piedi. Dopo un inseguimento, al quale hanno preso parte anche i militari della Stazione Carabinieri di Acate intervenuti in supporto, è stato raggiunto e bloccato.

Sequestrata cesoia

Secondo quanto riferito dall’Arma, durante le operazioni di identificazione l’uomo avrebbe continuato a opporre resistenza ai militari, cercando più volte di sottrarsi al controllo. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire una cesoia da potatura lunga circa 18 centimetri, ritenuta un oggetto atto a offendere e sottoposta a sequestro.

Accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito, il 41enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Ragusa è stato quindi trasferito nella Casa circondariale di Ragusa.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata nel corso del procedimento penale e fino a un’eventuale sentenza definitiva vale il principio di presunzione di innocenza.

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