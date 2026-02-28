Troppo successo: salta il concerto di Tony Pitony al Castello di Donnafugata

Il grande evento musicale di Tony Pitony annunciato per il prossimo 31 luglio al Castello di Donnafugata, è stato annullato .. per troppo successo. Troppe richieste e posti non disponibili per tutti. Per questo motivo il concerto è stato annullato al Castello di Donnafugata e spostato a Piazza Libertà nel centro di Ragusa, sempre nella stessa data. La decisione, confermata dagli organizzatori, arriva dopo il rapido sold-out dei biglietti e le richieste straordinarie di pubblico che avrebbero reso difficile garantire spazio e sicurezza nella sede originaria

Un fenomeno oltre il palco

Tony Pitony è uno degli artisti più discussi e seguiti della scena contemporanea italiana: nato a Siracusa nel 1996, il suo progetto artistico combina musica, teatro, ironia e provocazione con una forte componente visiva, spesso accompagnata da una maschera che amplifica il suo stile unico.

Emergendo inizialmente attraverso i social e il web, Pitony ha raggiunto notorietà nazionale con video diventati virali e brani come Donne ricche e Culo, che hanno conquistato milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Nel 2026 ha interpretato la sigla ufficiale del FantaSanremo, contribuendo a portare il suo nome sotto i riflettori di un pubblico sempre più vasto.

Dal web all’Ariston: il trionfo a Sanremo

Proprio negli ultimi giorni Tony Pitony si è reso protagonista sul palco del Festival di Sanremo 2026, dove ha duettato con Ditonellapiaga durante la serata delle cover interpretando The Lady Is a Tramp. La performance, spumeggiante e originale, ha ottenuto il primo posto nella classifica della serata, consacrando l’artista mascherato come uno degli ospiti più memorabili del Festival.

L’esibizione ha generato grande entusiasmo sui social e tra il pubblico dell’Ariston, confermando il talento di Pitony non solo come provocatore digitale ma anche come performer capace di mescolare teatralità, voce e presenza scenica con grande efficacia. Bravissimo anche come “ballerino”.

Piazza Libertà diventa il nuovo teatro dell’estate

Lo spostamento del concerto dalla suggestiva cornice del Castello di Donnafugata a Piazza Libertà rappresenta una vera sfida organizzativa: la scelta è stata dettata dalla volontà di accogliere quante più persone possibile in sicurezza, rispondendo alla crescita del pubblico e alla richiesta di biglietti che ha superato ogni aspettativa.

L’evento in piazza promette di essere un momento clou dell’estate ragusana, con un’atmosfera più cittadina e accessibile, dove i fan di tutti i generi potranno vivere lo spettacolo dal vivo di un artista che ha saputo trasformare provocazione, ironia e talento in un fenomeno culturale contemporaneo.

© Riproduzione riservata