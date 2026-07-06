Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa avrà una nuova sede temporanea. Le attività saranno infatti trasferite nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, così da garantire la piena […]
Una casa per chi dona il proprio tempo: Ragusa inaugura la Casa del Volontariato
06 Lug 2026 09:06
Il volontariato come forza capace di unire le persone, creare reti e rafforzare il senso di comunità. È con questo obiettivo che venerdì 3 luglio, a partire dalle 18.30, Ragusa ospiterà “Volontari in Festa”, un appuntamento aperto a cittadini, associazioni e realtà del Terzo Settore, pensato per valorizzare l’impegno di chi ogni giorno opera al servizio della collettività.
L’evento si svolgerà nella nuova sede di via Aldo Moro 31 e rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino il mondo del volontariato, condividere esperienze e promuovere una cultura della solidarietà sempre più partecipata.
Un riconoscimento al lavoro silenzioso di centinaia di volontari
Dietro ogni associazione ci sono uomini e donne che, spesso lontano dai riflettori, dedicano tempo, competenze e passione al sostegno delle persone più fragili e alla costruzione di una società più inclusiva.
“Volontari in Festa” nasce proprio per dare visibilità a questo patrimonio umano e sociale, offrendo uno spazio di incontro tra cittadini e organizzazioni del territorio. Durante il pomeriggio saranno proposti momenti di animazione, occasioni di confronto e stand informativi attraverso i quali sarà possibile conoscere le attività delle diverse associazioni e scoprire come diventare volontari.
L’iniziativa punta inoltre a favorire la nascita di nuove collaborazioni e a rafforzare il dialogo tra il mondo dell’associazionismo e la comunità locale.
Inaugurata la nuova Casa del Volontariato di Ragusa
Il momento più significativo della giornata sarà alle 19.00 con l’inaugurazione della nuova Casa del Volontariato di Ragusa, destinata a diventare il punto di riferimento per tutte le associazioni impegnate nel sociale.
La nuova struttura nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio condiviso dedicato all’incontro, all’ascolto, alla formazione e alla progettazione comune. Un luogo pensato per favorire la collaborazione tra le diverse realtà associative, promuovere iniziative condivise e sostenere la crescita della partecipazione civica.
Un investimento sul futuro della comunità
L’apertura della Casa del Volontariato rappresenta un importante investimento sul capitale umano e relazionale del territorio. Mettere a disposizione delle associazioni uno spazio stabile significa rafforzare il lavoro quotidiano di chi opera nel Terzo Settore e creare le condizioni per sviluppare nuovi progetti sociali capaci di rispondere ai bisogni della comunità.
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