Una casa per chi dona il proprio tempo: Ragusa inaugura la Casa del Volontariato

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Il volontariato come forza capace di unire le persone, creare reti e rafforzare il senso di comunità. È con questo obiettivo che venerdì 3 luglio, a partire dalle 18.30, Ragusa ospiterà “Volontari in Festa”, un appuntamento aperto a cittadini, associazioni e realtà del Terzo Settore, pensato per valorizzare l’impegno di chi ogni giorno opera al servizio della collettività.

L’evento si svolgerà nella nuova sede di via Aldo Moro 31 e rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino il mondo del volontariato, condividere esperienze e promuovere una cultura della solidarietà sempre più partecipata.

Un riconoscimento al lavoro silenzioso di centinaia di volontari

Dietro ogni associazione ci sono uomini e donne che, spesso lontano dai riflettori, dedicano tempo, competenze e passione al sostegno delle persone più fragili e alla costruzione di una società più inclusiva.

“Volontari in Festa” nasce proprio per dare visibilità a questo patrimonio umano e sociale, offrendo uno spazio di incontro tra cittadini e organizzazioni del territorio. Durante il pomeriggio saranno proposti momenti di animazione, occasioni di confronto e stand informativi attraverso i quali sarà possibile conoscere le attività delle diverse associazioni e scoprire come diventare volontari.

L’iniziativa punta inoltre a favorire la nascita di nuove collaborazioni e a rafforzare il dialogo tra il mondo dell’associazionismo e la comunità locale.

Inaugurata la nuova Casa del Volontariato di Ragusa

Il momento più significativo della giornata sarà alle 19.00 con l’inaugurazione della nuova Casa del Volontariato di Ragusa, destinata a diventare il punto di riferimento per tutte le associazioni impegnate nel sociale.

La nuova struttura nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio condiviso dedicato all’incontro, all’ascolto, alla formazione e alla progettazione comune. Un luogo pensato per favorire la collaborazione tra le diverse realtà associative, promuovere iniziative condivise e sostenere la crescita della partecipazione civica.

Un investimento sul futuro della comunità

L’apertura della Casa del Volontariato rappresenta un importante investimento sul capitale umano e relazionale del territorio. Mettere a disposizione delle associazioni uno spazio stabile significa rafforzare il lavoro quotidiano di chi opera nel Terzo Settore e creare le condizioni per sviluppare nuovi progetti sociali capaci di rispondere ai bisogni della comunità.

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