Modica piange padre Vittorio Bonfanti: il missionario che fece dell’accoglienza la sua missione

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La comunità ecclesiastica di Modica è in lutto per la scomparsa di padre Vittorio Bonfanti, missionario d’Africa dei Padri Bianchi, che negli anni ha lasciato un segno profondo grazie al suo instancabile impegno a favore dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà.

Ordinato sacerdote nel 1977, padre Bonfanti ha trascorso vent’anni in Mali come missionario, ricoprendo successivamente anche gli incarichi di direttore della rivista Africa e di provinciale del suo istituto in Italia. Ma è a Modica che molti lo ricordano per il suo servizio quotidiano accanto agli ultimi.

Padre Bonfanti ha fatto parte della comunità missionaria di Modica insieme a Francesca Sarritzu della Comunità Missionaria di Villaregia, Adriana Marsili delle Missionarie di Maria/Saveriane e Carlo Uccelli dei Missionari Saveriani. Ha contribuito a costruire un modello di accoglienza rivolto soprattutto ai migranti, trasformando la missione in un’esperienza concreta di vicinanza alle persone più fragili.

Il vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo, ha espresso il proprio cordoglio invitando la comunità diocesana a pregare per la sua anima. Il presule ha manifestato vicinanza alla famiglia religiosa di padre Bonfanti e a tutti coloro che lo hanno conosciuto, ricordando con gratitudine la testimonianza lasciata durante gli anni trascorsi a Modica. Ha inoltre sottolineato come sui social siano numerosi i messaggi che ne ricordano la forza, la tenacia, la fede, il senso della fraternità e la creatività pastorale.

Tra le testimonianze più toccanti c’è quella di padre Giovanni Treglia, che con lui condivise l’avvio della comunità missionaria modicana.

«Per me Padre Vittorio è stato un compagno di viaggio, un fratello con cui abbiamo condiviso i primi passi della comunità missionaria intercongregazionale di Modica. Insieme abbiamo cercato di dare un volto concreto alla missione dell’accoglienza, aprendo le porte e il cuore a tanti uomini e donne che, dopo aver lasciato la propria terra, arrivavano qui in cerca di un futuro migliore».

Parole che raccontano il ruolo svolto da padre Bonfanti, punto di riferimento per tanti migranti. «Per tanti che giungevano senza nessuno – ricorda padre Treglia – Padre Vittorio è stato quel “qualcuno”: una famiglia, un padre, una presenza fedele».

Con la sua scomparsa Modica perde una figura discreta ma determinante, capace di coniugare fede e impegno sociale, lasciando un esempio di umanità e di servizio che continuerà a vivere nelle persone che ha accompagnato lungo il proprio cammino.

(Padre Bonfanti nella foto, a destra)

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