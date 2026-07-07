Aggredisce la madre anziana e poi tenta un gesto estremo: soccorsi entrambi, il figlio è grave

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Momenti di grande tensione a Comiso, dove un uomo avrebbe aggredito la madre, una donna molto anziana, per poi tentare un gesto estremo dopo aver maturato la convinzione di averla uccisa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo, che presenterebbe problemi psichiatrici, avrebbe colpito la madre all’interno dell’abitazione. Convinto che la donna fosse deceduta, avrebbe quindi tentato di togliersi la vita.

L’intervento dei soccorsi ha permesso di trasferire entrambi all’ospedale di Vittoria. La donna, nonostante le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi invece le condizioni del figlio, che resta ricoverato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando tutti gli elementi della vicenda.

Se tu o una persona che conosci state vivendo un momento di forte sofferenza emotiva o avete pensieri di farvi del male, non affrontate tutto da soli.

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.



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