Quanto costa mangiare a Donnalucata? Si parte da 22 euro per spaghetti alle vongole

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Ogni estate il tema torna puntuale: quanto costa mangiare al ristorante sul mare? E, soprattutto, è davvero una particolarità della costa ragusana oppure si tratta di una dinamica comune a tutte le località turistiche?

Negli ultimi giorni il dibattito si è acceso ancora una volta attorno al prezzo di un piatto di spaghetti alle vongole, indicato a 22 euro in un locale di Marina di Ragusa e paragonato ai prezzi di città come Torino. Ma il punto forse è un altro: oggi, nelle principali località balneari del territorio ibleo, i listini sono molto simili tra loro.

Basta osservare i menu di alcuni dei ristoranti più frequentati di Donnalucata, una delle mete più apprezzate dell’estate ragusana, per rendersene conto. Un piatto di spaghetti alle vongole arriva anch’esso a 22 euro. Un’altra proposta di spaghetti con vongole e lime è proposta a 20 euro. I paccheri con bottarga artigianale raggiungono i 22 euro. Per chi sceglie una degustazione di crudi e cotti di pesce, il conto sale ancora in base al locale, fino anche a oltre 40 euro, mentre una classica frittura mista di calamari, gamberi e paranza viene proposta a 22 euro.

Prezzi che, osservati nel loro insieme, delineano un quadro abbastanza uniforme lungo tutta la fascia costiera della provincia. Anche le pizzerie seguono logiche analoghe: una pizza con frutti di mare arriva intorno agli 11 euro, a conferma di un’offerta che varia in base alla tipologia del locale e della proposta gastronomica.

La domanda, allora, non è tanto se 22 euro per un piatto di spaghetti alle vongole siano pochi o tanti. La vera domanda è se oggi sia ancora possibile immaginare prezzi molto più bassi in un ristorante di pesce durante la stagione estiva.

Dietro ogni piatto ci sono materie prime che hanno registrato aumenti importanti negli ultimi anni, personale sempre più difficile da reperire e da trattenere, costi energetici, affitti commerciali nelle località turistiche, tasse, manutenzione e una stagione che, per molti operatori, dura pochi mesi ma deve sostenere l’intero anno di attività.

Questo non significa che ogni cliente debba necessariamente condividere quei prezzi. Ognuno è libero di valutare se un’esperienza gastronomica valga o meno il conto finale. Ma è altrettanto vero che limitarsi al prezzo di un singolo piatto rischia di offrire una fotografia parziale di un settore che vive di equilibri economici complessi.

Anche il confronto tra Marina di Ragusa e le altre località balneari della provincia merita forse una riflessione più ampia. Guardando i menu, infatti, emerge come Donnalucata, così come altre destinazioni della costa iblea, presenti livelli di prezzo del tutto comparabili. In alcuni casi, alcune specialità risultano persino più costose rispetto a quelle finite al centro del dibattito pubblico.

Più che una questione di singoli comuni, dunque, sembra trattarsi dell’evoluzione naturale della ristorazione di qualità nelle località turistiche. Un fenomeno che interessa l’intera costa ragusana e che rispecchia quanto accade in molte altre destinazioni italiane, dove il valore finale di un piatto non dipende soltanto dagli ingredienti, ma dall’insieme dei costi che un’attività deve sostenere per garantire un servizio sempre più qualificato.

Il cliente continuerà, giustamente, a scegliere dove sedersi in base al proprio budget e alle proprie aspettative. Ma se l’obiettivo è raccontare quanto costa oggi mangiare sul mare, allora vale la pena guardare l’intero territorio, senza fermarsi al caso di un solo ristorante o di una sola località. Foto realizzata con AI

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