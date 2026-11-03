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Marina di Ragusa, massi sulla costa per l’elettrodotto con Malta: resteranno lì?

Marina di Ragusa, massi sulla costa per l’elettrodotto con Malta: resteranno lì?

03 Nov 2026 11:37
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Una barriera di grossi massi lungo il litorale di Marina di Ragusa, nel punto in cui approda il secondo collegamento elettrico tra Italia e Malta. Una struttura così evidente da far nascere una domanda semplice: quando il cantiere sarà chiuso, quei massi verranno rimossi o resteranno lì per sempre?

La documentazione del progetto, pubblicamente disponibile, indica per l’approdo la perforazione orizzontale controllata, una tecnica pensata proprio per limitare l’impatto sulla costa. Da qui i dubbi: a cosa serve la scogliera, se è prevista dal progetto approvato, se è provvisoria o permanente e quali interventi di ripristino ambientale e paesaggistico sono previsti a fine lavori.

Le domande ora sono finite in due atti. Un’interrogazione a risposta scritta al sindaco chiede se il Comune fosse stato informato prima, quali chiarimenti abbia chiesto e che renda pubblici elaborati, autorizzazioni e documenti su come l’area sarà riconsegnata. Un esposto alla Capitaneria di porto di Pozzallo e alla Procura di Ragusa chiede invece un sopralluogo per verificare la conformità dell’opera al progetto e alle concessioni demaniali, e gli eventuali accertamenti.

«Non anticipiamo conclusioni su eventuali irregolarità o responsabilità», precisano i firmatari, che chiedono solo verifiche e informazioni documentate. L’interrogazione porta la firma del capogruppo del Pd in consiglio comunale Peppe Calabrese e dei consiglieri Mario Chiavola e Giuseppe Podimani; l’esposto quella di Calabrese e del segretario cittadino del partito Riccardo Schininà.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.