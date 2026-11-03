Marina di Ragusa, massi sulla costa per l’elettrodotto con Malta: resteranno lì?

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Una barriera di grossi massi lungo il litorale di Marina di Ragusa, nel punto in cui approda il secondo collegamento elettrico tra Italia e Malta. Una struttura così evidente da far nascere una domanda semplice: quando il cantiere sarà chiuso, quei massi verranno rimossi o resteranno lì per sempre?

La documentazione del progetto, pubblicamente disponibile, indica per l’approdo la perforazione orizzontale controllata, una tecnica pensata proprio per limitare l’impatto sulla costa. Da qui i dubbi: a cosa serve la scogliera, se è prevista dal progetto approvato, se è provvisoria o permanente e quali interventi di ripristino ambientale e paesaggistico sono previsti a fine lavori.

Le domande ora sono finite in due atti. Un’interrogazione a risposta scritta al sindaco chiede se il Comune fosse stato informato prima, quali chiarimenti abbia chiesto e che renda pubblici elaborati, autorizzazioni e documenti su come l’area sarà riconsegnata. Un esposto alla Capitaneria di porto di Pozzallo e alla Procura di Ragusa chiede invece un sopralluogo per verificare la conformità dell’opera al progetto e alle concessioni demaniali, e gli eventuali accertamenti.

«Non anticipiamo conclusioni su eventuali irregolarità o responsabilità», precisano i firmatari, che chiedono solo verifiche e informazioni documentate. L’interrogazione porta la firma del capogruppo del Pd in consiglio comunale Peppe Calabrese e dei consiglieri Mario Chiavola e Giuseppe Podimani; l’esposto quella di Calabrese e del segretario cittadino del partito Riccardo Schininà.

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