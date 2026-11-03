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Roulette russa a Sampieri, giovani in mezzo alla strada al buio per spaventare gli automobilisti

Roulette russa a Sampieri, giovani in mezzo alla strada al buio per spaventare gli automobilisti

03 Nov 2026 12:17
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Giochi pericolosi su strada con rischi a mille. Qualche anno fa avevano “spaventato” molti automobilisti, ora sono tornati alla grande. Anni fa accadeva sulla Scicli mare, in prossimità di contrada Fumarie-Barone. Era qui che gli sfortunati automobilisti incappavano nella presenza di giovani amanti del rischio per una sorta di roulette russa: alcuni sdraiati a terra e pronti ad alzarsi nell’attimo in cui arrivava l’automobile, altri che correvano incontro alle auto in senso opposto alla direzione in cui procedeva il mezzo.

Ora il fenomeno, decisamente grave, immorale e pericoloso, si sarebbe spostato sulla strada provinciale per Sampieri. Qui due giorni fa, al calar della sera, due giovani avrebbero provato a “impaurire” alcuni automobilisti camminando in strada, al centro delle due carreggiate. Se non ci fosse stata la prontezza di guida di coloro che si sono trovati a percorrere l’arteria provinciale, fra l’altro non illuminata, ci sarebbero stati degli incidenti. Invece una vivida prontezza di riflessi ha fatto sì che questi intraprendenti pedoni venissero “scansati”, evitando incidenti e danni alle persone.

Se sfidare il destino lo si deve fare mettendo a rischio l’incolumità e la vita di ignari automobilisti, è chiaro che i limiti della convivenza civile sono andati a farsi benedire. Non c’è rispetto per nulla, non c’è rispetto per l’essere umano. I divertimenti che alzano il livello di adrenalina non fanno per una vita civile, quella che i cittadini amano vivere in una Scicli sana e rispettosa delle regole.

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