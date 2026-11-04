Vittoria, grave l’uomo finito sotto un treno e sopravvissuto per miracolo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sono molto gravi le condizioni dell’uomo finito ieri sera sotto un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Vittoria. L’uomo, un rumeno di 47 anni, per cause ancora da accertare, probabilmente per in stato di alterazione per via di assunzione di alcolici, è finito nei binari quando il treno, che proveniva da Gela ed era diretto a Modica, stava per giungere alla stazione ferroviaria e procedeva quindi a velocità ridottissima.Il treno gli è finito addosso. Proprio la velocità molto ridotta gli ha salvato la vita: il treno si è fermato, le sbarre si sono abbassate e l’uomo è stato estratto da sotto i binari. Aveva ferite al volto, è stato caricato in ambulanza e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria. L’uomo ha riportato un’emorragia cerebrale e ha varie fratture al volto dovute all’impatto con alcune parti del treno, sia pure a velocità ridotta. Vista la gravità della situazione, è stato trasferito all’ospedale Garibaldi di Catania. La prognosi è riservata.

L’episodio ha suscitato grande eco a Vittoria e ha riproposto l’annoso problema della ferrovia che attraversa il centro abitato e che interseca quattro delle cinque strade di accesso al centro abitato (rimane esclusa solo l’arteria in direzione di Scoglitti. Solo l’accesso di via Armando Diaz (utilizzata da chi proviene da Acate) ha una possibile alternativa con il contiguo cavalcavia di via Primo Maggio. Per il resto, gli automobilisti sono costretti ad attendere davanti alle sbarre abbassate del passaggio a livello. E, in alcuni casi, anche i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi. Più volte sono stati avviati dei percorsi perché si realizzino delle strade alternative garantendo la sicurezza degli automobilisti, ma finora le buone intenzioni della Regione siciliana sono rimaste inattuate.

Più volte, nel passato, si sono verificate delle situazioni ad alto rischio e incidenti anche gravi. Un autobus che aveva tentato di passare prima dell’abbassamento dei binari era stato travolto da un treno, per fortuna l’autista era riuscito a fare scendere velocemente tutti i passeggeri prima che la motrice travolgesse e trascinasse il suo mezzo. In un’altra occasione, circa 15 anni fa, le sbarre non si erano abbassate e un’auto ha attraversato i binari rischiando di essere travolta. A bordo c’era un sacerdote vittoriese.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it