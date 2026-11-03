Vittoria, una persona vicino ai binari: treno fermo e passaggio a livello chiuso

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il treno 5469 che da Caltanissetta conduce a Modica, si è fermato in via Generale Cascino a Vittoria . Una persona, probabilmente in stato di alterazione, sarebbe stata avvistata in prossimità dei binari e, per ragioni di sicurezza, è stato bloccato il transito; Lo stop del convoglio ha fatto scattare i sensori di sicurezza della linea e le sbarre si sono abbassate.

Perché le sbarre restano giù

Può sembrare un paradosso, un treno fermo e la strada sbarrata, ma è il comportamento previsto. I passaggi a livello non li comanda il locomotore: li governa l’impianto di sicurezza della linea, che segue la posizione dei convogli con sensori collocati lungo i binari. Questi sistemi sono progettati “a prova di guasto”: davanti a qualunque anomalia si portano nella condizione più sicura, e per un incrocio tra strada e ferrovia la condizione più sicura è la strada chiusa.

Se un treno si ferma nel tratto che comanda la chiusura, l’impianto continua a considerarlo in arrivo e tiene abbassate le sbarre finché il convoglio non riparte o la situazione non viene gestita dal personale ferroviario, che può riaprire manualmente il varco solo presidiandolo. Meglio qualche disagio per gli automobilisti che il rischio di un’auto sui binari.

Una ferita antica per la città

Per Vittoria, però, il problema non è nuovo. I passaggi a livello che tagliano in due la città sono da anni un nodo per la viabilità e, soprattutto, per i soccorsi: RagusaOggi aveva già raccontato di un’ambulanza bloccata davanti alle sbarre e del lungo percorso per la soppressione di un passaggio a livello.

I disagi, del resto, si ripetono con una certa frequenza, tra lunghe attese e problemi tecnici. Più volte le sbarre sono rimaste abbassate per 30-40 minuti: è successo lo scorso giugno, quando un passaggio a livello è rimasto bloccato per oltre quaranta minuti, e in altre occasioni per veicoli rimasti intrappolati nella zona di sicurezza, come un’Ape incastrata tra le sbarre, o per il transito di singole motrici. Ogni volta il risultato è lo stesso: lunghe code in entrambe le direzioni.

E via Generale Cascino, al di là della ferrovia, è già di suo un’arteria trafficata, soggetta a rallentamenti anche per imprevisti sulla carreggiata, come quando l’asfalto si è ritrovato invaso da olio e carburante. Oggi, in attesa che il transito riprenda, l’unica via sicura per i soccorsi resta il cavalcavia di via Primo Maggio. ( foto Franco Assenza)

© Riproduzione riservata