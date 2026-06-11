Via Generale Cascino a Vittoria invasa da olio e carburante: auto perde il controllo e tampona veicoli in sosta

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Mattinata di forte disagi in via Generale Cascino, una delle principali arterie della città, che questa mattina all’alba si è trasformata in un tratto ad alto rischio a causa della presenza di una lunga chiazza di olio e carburante sull’asfalto.

Secondo le prime ricostruzioni, la sostanza scivolosa si sarebbe estesa per circa 80-100 metri, rendendo la carreggiata estremamente pericolosa per la circolazione. In queste condizioni, un’automobile in transito ha perso il controllo, finendo per sbandare e urtare quattro veicoli regolarmente parcheggiati lungo la strada.

Intervento immediato di forze dell’ordine e squadre tecniche

Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le operazioni sono rese complesse proprio dalla presenza del liquido oleoso che ha reso l’intero tratto stradale impraticabile.

La strada è stata chiusa al traffico da diverse ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. La riapertura è prevista, salvo imprevisti, intorno alle ore 12 di oggi. Non è stata ancora chiarita la causa della perdita, ma è possibile che si tratti di un mezzo pesante che ha perso olio.

Intervento di emergenza per la messa in sicurezza

Per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata attivata una task force operativa con il supporto di personale specializzato e mezzi dedicati.

Le squadre stanno lavorando per rimuovere completamente la sostanza oleosa e ripristinare la piena viabilità dell’arteria, fondamentale per i collegamenti tra il centro cittadino e la stazione ferroviaria, oltre che per il proseguimento verso Gela.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Restano ancora da chiarire le cause dell’estesa presenza di olio e carburante sull’asfalto. Le autorità stanno conducendo verifiche per stabilire l’origine della perdita e accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, il traffico cittadino ha subito forti rallentamenti, con deviazioni obbligatorie e disagi per automobilisti e residenti.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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