I passaggi a livello, l’ambulanza bloccata, un progetto congelato. A Vittoria

E’ ancora polemica a Vittoria sul superamento dei passaggi a livello che cinturano la città. A che punto è l’iter progettuale, che non è mai stato avviato, di fatto, e che dovrebbe portare alla realizzazione dei sottopassaggi? Se lo chiede il consigliere FdL Giuseppe Scuderi che, tra l’altro, ha raccontato un episodio grave che lo ha riguardato.

“E’ emblematico – afferma Scuderi che è un infermiere che opera a bordo delle ambulanze del 118 – quello che ci è accaduto nella giornata di martedì. Siamo rimasti bloccati tre volte, con un paziente a bordo, a causa dell’abbassamento delle sbarre.

E in una di queste volte c’era pure un paziente grave e quindi la responsabilità di portare a compimento la nostra missione era maggiore. Per fortuna, non ci sono state conseguenze irrecuperabili ma chiedo: fino a quando potremo continuare ancora a sfidare la sorte?”.