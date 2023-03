Soppressione del passaggio a livello a Vittoria. Avviso di esproprio dei beni

L’avviso di avvio del procedimento, ai proprietari dei beni interessati dalle opere, è della società Italferr spa ed è stato pubblicato oggi all’albo pretorio del Comune di Vittoria. Tale avviso rimarrà consultabile per un mese fin quasi la fine di aprile. Prende il via così la fase operativa per la realizzazione del progetto di soppressione del passaggio a livello nella linea ferroviaria Canicattì-Ispica nei pressi della Fontana della Pace con la fase di comunicazione degli espropri ai privati. Quante parole sono state spese per questo progetto, quanti interventi a livello locale e regionale sono stati fatti, quante assicurazioni date e che, però, sono rimaste inevase. Arrivato, ora, il cambio di rotta.

Avviate le procedure per un intervento che costerà oltre 10 milioni di euro e che permetterà di dare sicurezza all’intera zona.

L’avviso pubblicato all’albo pretorio dell’ente vittoriese arriva dopo che, nel corso della conferenza di servizio del maggio 2022, è stato approvato il progetto ed è stata decisa l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili esistenti nell’area interessata alle opere. Il progetto prevede la riconnessione della viabilità esistente in via Cavalieri di Vittorio Veneto con la strada statale 115 e la strada provinciale 5 in prossimità della Fontana della Pace. Verranno realizzati un sottopasso ferroviario ed una passerella di sovrappasso pedonale, con relative scale e ascensori, in prossimità del passaggio a livello da sopprimere. Il costo totale per la realizzazione delle opere è pari a 10.883.976,98 euro di cui l’80 per cento è a carico della Regione Sicilia ed il 20 per cento a carico di Rete Ferroviaria Italiana. Il 20 aprile del 2022 con la deliberazione n. 222 la Giunta regionale aveva espresso parere positivo per la realizzazione delle opere in conformità alla relazione n. 22825 del 7 aprile 2022 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti. Ora l’avviso consultabile consultabile sul sito del Comune di Vittoria.