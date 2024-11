Bufalino a teatro: debutto al Naselli di Comiso per la nuova produzione “Diceria dell’untore”

Il Teatro Naselli di Comiso si prepara a un appuntamento carico di emozione e significato. Sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 19 andrà in scena “Diceria dell’Untore”, nuova produzione dello stesso teatro comisano. L’opera teatrale, tratta dal capolavoro di Gesualdo Bufalino, è frutto della trasposizione di Giuseppe Ferlito e della regia di Giampaolo Romania, e vedrà su palcoscenico Marco Comitini, Diana D’Amico, Giuseppe Ferlito, Leandra Gurrieri, Anita Indigeno, Giuseppe Parisi e Salvo Purromuto. Portare in scena quest’opera a Comiso significa celebrare anche in chiave teatrale il genio letterario di uno dei più grandi scrittori italiani, legato visceralmente a questa terra che gli ha dato i natali. Nel romanzo, Bufalino intreccia autobiografia e finzione, raccontando l’esperienza che segnò profondamente la sua vita: la permanenza al sanatorio della Rocca di Palermo nel 1946, quando gli fu diagnosticata una grave tubercolosi. La narrazione si fa poesia teatrale nella nuova produzione del Naselli, che esplora il confine tra vita e morte, amore e guarigione, con un linguaggio che rimanda alla ricchezza lirica di Bufalino. Il risultato è uno spettacolo che saprà toccare corde profonde, trasformando il palco in uno spazio di riflessione collettiva. “Nelle parole dense e ricercate di Bufalino, il teatro diventa un luogo sacro e profano insieme, un santuario dove le voci del passato e le inquietudini del presente si fondono, senza timore di scrutare il dolore, la bellezza e l’ironia della vita – si legge nelle note di regia di Giampaolo Romania, che continua – Si tratta di una dichiarazione d’amore verso l’arte teatrale e la scrittura magistrale di Bufalino, che con la sua lirica e malinconica profondità ci guida verso una riflessione su cosa significhi veramente esistere, sperare e lasciare una traccia, anche solo effimera, nel cuore degli altri”. Alessandro Di Salvo, presidente dell’associazione La Girandola che gestisce il Teatro Naselli ha commentato: “Portare Bufalino a teatro, proprio qui a Comiso, è un tributo dovuto e sentito. La sua scrittura ci insegna a guardare con lucidità, e al contempo con passione, il nostro vivere quotidiano, fatto di luci e ombre. Con questa produzione vogliamo non solo omaggiare la grandezza di un autore che ha saputo raccontare la nostra terra e la nostra anima, ma anche dimostrare come il teatro possa essere uno spazio di memoria e innovazione, capace di far rivivere emozioni senza tempo”. Il Teatro Naselli di Comiso offre agli spettatori che lo richiedono il servizio di animazione (dalle ore 20.30 fino alla fine dello spettacolo), e il servizio taxi (abitazione/teatro e ritorno). Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del teatro Naselli di Comiso è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito spazionaselli.it o chiamare il 328 497 4542. Botteghino aperto dalle 16 alle 20.

