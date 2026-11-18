Ragusa Ibla, Luigi Fontana canta e racconta Jimmy: sabato 21 novembre ingresso libero

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Un viaggio nella canzone italiana, tra ricordi di famiglia e grandi successi, con la voce del figlio di Jimmy Fontana. Sabato 21 novembre, alle 20, all’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, Luigi Fontana porta in scena «Un bianco castello fatato», lo spettacolo con cui canta e racconta il padre, gli Anni d’Oro della Canzone Italiana e sé stesso. L’ingresso è libero.

Dopo aver calcato per alcuni decenni i palcoscenici di tutto il mondo accanto al padre, Luigi Fontana ha proseguito la propria attività artistica «in solitario» e presenta ora questo nuovo spettacolo: un viaggio a ritroso nel tempo negli anni più esaltanti della canzone leggera italiana, tra ricordi e aneddoti tratti dal libro autobiografico che ha scritto e da poco pubblicato, «Il mondo che sarà».

In scaletta il meglio del repertorio di Jimmy, da «Il Mondo» a «Che sarà», e una sequenza di capolavori firmati, tra gli altri, da Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Paolo Conte, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Ron e Claudio Baglioni. Luigi sarà al pianoforte, con l’ausilio dei sequencer musicali che ha preparato nel suo studio di registrazione.

Lo spettacolo è arricchito dalla presenza costante di video ideati per l’occasione: filmati, fotografie storiche, immagini, video interattivi e giochi grafici accompagnano le interpretazioni e aggiungono emozione e intensità.

L’evento è organizzato dal Comune di Ragusa e si inserisce nella rassegna «Ragusa tra Musica e Barocco 2026», patrocinata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il programma in breve

Sabato 21 novembre 2026, ore 20

Auditorium San Vincenzo Ferreri, Ragusa Ibla

Ingresso libero

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